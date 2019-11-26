أخبار عاجلة

باب الخلق | محمود سعد يرد علي كل الاراء الخاصة بحلقة الامس و يدعو الناس مجددا لزيارة مطعم الظلام -
بتوقيت مصر : لقاء مع رشا راغب المدير التنفيذي لأكاديمية تأهيل وتدريب الشباب من منتدى شباب العالم -
اليوم - وزارة الصحة تتابع استعدادات محافظة جنوب سيناء لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل -
اليوم - مجلس الوزراء: الجنيه المصري أقوى العملات أداء أمام الدولار بالأسواق الناشئة -
الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات -
نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود -
شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

تعرف على حاسوبي MagicBook الجديدين من هونر

Google+ Print

أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الثلاثاء خلال حدثها الخاص في العاصمة الصينية بكين عن حاسوبين محمولين جديدين، إلى جانب هاتفي (هونر في30) Honor V30، و(هونر في30 برو) Honor V30 Pro.

ويأتي الحاسوبان الجديدان من سلسلة (ماجيك بوك) MagicBook بقياسي 14 بوصة، و15.6 بوصة، وبمعالجات من نوع Ryzen من شركة (أي إم دي) AMD، كما يقدمان شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بدقة 1920×1080 بكسل. ويزن طراز 14 بوصة 1.38 كيلوجرام، ويأتي بسماكة 15.9 ميليمترًا، في حين يزن طراز 15.6 بوصة 1.53 كيلوجرام، ويأتي بسماكة 16.9 ميليمترًا.

تعرف على حاسوبي MagicBook الجديدين من هونر

ويحتوي الحاسوبان على أحد معالجي (أي إم دي): Ryzen 5 3500، و Ryzen 7 3700 الرباعيي النوى، ولكن معالج Ryzen 7 3700 يمتاز بأنه يأتي مع معالج رسوميات أقوى: Vega 10 بدلًا من Vega 8.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي (رام)، يقدم الحاسوبان ذاكرة بحجم 8 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى قرص تخزين PCIe SSD بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

MagicBook

السابق 1 من 6 التالي

d0f3303a91.jpg

تعرف على حاسوبي MagicBook الجديدين من هونر

ae0dc781d7.jpg

تعرف على حاسوبي MagicBook الجديدين من هونر

b223cbbede.jpg

تعرف على حاسوبي MagicBook الجديدين من هونر

79c97ebd99.jpg

تعرف على حاسوبي MagicBook الجديدين من هونر

4be7726254.jpg

تعرف على حاسوبي MagicBook الجديدين من هونر

1e45e36882.jpg

تعرف على حاسوبي MagicBook الجديدين من هونر

ويتمتع (ماجيك بوك 14) ببطارية أكبر سعةً، وقدرها 56 واط/ساعة، وباستخدام الشاحن USB-PD الذي تبلغ استطاعته 65 واط، يمكن شحن الحاسوب من 0 إلى 46% خلال نصف ساعة فقط. وتكفي البطارية الملآنة للعمل لمدة 9.5 ساعات من تشغيل الفيديو. أما حاسوب (ماجيك بوك 15) فتبلغ سعة بطاريته 42 واط/ساعة.

ويأتي الحاسوبان مع حساس بصمة مدمج ضمن زر الطاقة، كما يمتازان بأن الكاميرا موجودة على لوحة المفاتيح. هذا؛ ويمكن طلب الحاسوبين – الذي يعملان بنظام ويندوز 10 أو لينوكس – اعتبارًا من اليوم في الصين. أما السعر فيبدأ من 470 دولارًا أمريكيًا لطراز Ryzen 5, 8/256GB بنظام (لينوكس).

تعرف على حاسوبي MagicBook الجديدين من هونر

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة