تعرف على حاسوبي MagicBook الجديدين من هونر

أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الثلاثاء خلال حدثها الخاص في العاصمة الصينية بكين عن حاسوبين محمولين جديدين، إلى جانب هاتفي (هونر في30) Honor V30، و(هونر في30 برو) Honor V30 Pro.

ويأتي الحاسوبان الجديدان من سلسلة (ماجيك بوك) MagicBook بقياسي 14 بوصة، و15.6 بوصة، وبمعالجات من نوع Ryzen من شركة (أي إم دي) AMD، كما يقدمان شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بدقة 1920×1080 بكسل. ويزن طراز 14 بوصة 1.38 كيلوجرام، ويأتي بسماكة 15.9 ميليمترًا، في حين يزن طراز 15.6 بوصة 1.53 كيلوجرام، ويأتي بسماكة 16.9 ميليمترًا.

ويحتوي الحاسوبان على أحد معالجي (أي إم دي): Ryzen 5 3500، و Ryzen 7 3700 الرباعيي النوى، ولكن معالج Ryzen 7 3700 يمتاز بأنه يأتي مع معالج رسوميات أقوى: Vega 10 بدلًا من Vega 8.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي (رام)، يقدم الحاسوبان ذاكرة بحجم 8 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى قرص تخزين PCIe SSD بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

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ويتمتع (ماجيك بوك 14) ببطارية أكبر سعةً، وقدرها 56 واط/ساعة، وباستخدام الشاحن USB-PD الذي تبلغ استطاعته 65 واط، يمكن شحن الحاسوب من 0 إلى 46% خلال نصف ساعة فقط. وتكفي البطارية الملآنة للعمل لمدة 9.5 ساعات من تشغيل الفيديو. أما حاسوب (ماجيك بوك 15) فتبلغ سعة بطاريته 42 واط/ساعة.

ويأتي الحاسوبان مع حساس بصمة مدمج ضمن زر الطاقة، كما يمتازان بأن الكاميرا موجودة على لوحة المفاتيح. هذا؛ ويمكن طلب الحاسوبين – الذي يعملان بنظام ويندوز 10 أو لينوكس – اعتبارًا من اليوم في الصين. أما السعر فيبدأ من 470 دولارًا أمريكيًا لطراز Ryzen 5, 8/256GB بنظام (لينوكس).