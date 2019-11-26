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بالفيديو : أنصار حزب الله وأمل يهتفون لتكرار سيناريو "7 أيار"

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بالفيديو : أنصار حزب الله وأمل يهتفون لتكرار سيناريو "7 أيار" بالفيديو : أنصار حزب الله وأمل يهتفون لتكرار سيناريو "7 أيار"

جي بي سي نيوز :- شهد مساء الاثنين تحركات جديدة لأنصار ميليشيا حزب الله وحركة أمل حاولوا فيها اقتحام وسط العاصمة اللبنانية، مرددين هتافات تدعو لـ"7 أيار" جديد" أي تاريخ سيطرة حزب الله على بيروت عام 2008.

وليل الأحد الاثنين هاجم أنصار حزب الله وأمل المتظاهرين، الذين أغلقوا جسر الرينغ في وسط بيروت، وحطموا واجهات المتاجر والعديد من السيارات. وتدخل الجيش والقوات الأمنية للفصل بين الطرفين بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

إلى ذلك دعا مجلس الأمن الدولي، الاثنين، في بيان، إلى الحفاظ على "الطابع السلمي للاحتجاجات" في لبنان بعد هجمات الليلة الماضية.

كما أكد البيان، الذي وافق عليه المجلس بالإجماع خلال اجتماع عادي حول لبنان، أن الدول الأعضاء "تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات عن طريق تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي",وفق العربية .

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية. ويبدو الحراك عابراً للطوائف والمناطق، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة.

 

جي بي سي نيوز

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