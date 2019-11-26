هونور تعلن رسميًا عن هاتفي Honor V30 و Honor V30 Pro

أعلنت (هونور) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الثلاثاء رسميًا خلال حدث خاص أُقيم في العاصمة الصينية بكين عن هاتفيها الذكيين (هونور في30) Honor V30، و(هونور في30 برو) Honor V30 Pro، وذلك بعد أشهر من التسريبات.

ويعد الهاتفان الجديدان من العلامة التجارية الصينية الأولين في دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهما يحتويان أيضًا على معالج هواوي الأحدث (كيرين 990) Kirin 990، ويمتاز بوجود 5 كاميرات: 3 خلفية، وكاميرتان أماميتان.

ويقدم هاتفا (هونور في30)، و(هونور في30 برو) – اللذان يُتوقع إطلاقهما في الأسواق العالمية تحت اسمي (هونور فيو 30)، و(هونور فيو 30 برو) – شاشة من نوع LCD بقياس 6.27 بوصات وبدقة 2000×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9. ويأتي حساس البصمة على جانب الجهاز، وذلك على غرار هاتفي (هونور 20)، و(هونور 20 برو).

وتأتي الكاميرا الخلفية الأساسية في كلا الهاتفين بدقة 40 ميجابكسل مع حساس التصوير (سوني آي إم إكس 600) Sony IMX600 مع مثبت صورة بصري ثنائي Dual OIS وتركيز تلقائي ليزري Laser AF، ولكن هاتف (هونور في30 برو) يقدم فتحة عدسة f/1.6 مقارنةً بفتحة العدسة في (هونور في30) البالغة f/1.8.

أما الكاميرا الثانية في كلا الهاتفين، فهي بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع تقريب بصري قدره 3x، وفتحة عدسة f/2.4، ومثبت صورة بصري، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 12 ميجابكسل في هاتف (هونور في30 برو) مع فتحة عدسة f/2.2، وبدقة 8 ميجابكسل في هاتف (هونور في30) مع فتحة عدسة f/2.4.

أما الكاميرتان الأماميتان اللتان تقعان ضمن الشاشة، فدقة الأولى 32 ميجابكسل مع دعم وضع التصوير الليلي Super Might Mode، في حين تبلغ دقة الأخرى 8 ميجابكسل مع التصوير العريض بزاوية 105 درجات.

ويحتوي الهاتفان على معالج (كيرين 990 5جي) Kirin 990 5G، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

وبرمجيًا، يعمل الهاتفان بواجهة المستخدم (ماجيك يو آي 3.0.1) Magic UI 3.0.1، القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل، ويدعم الهاتفان تقنيتي تسريع الألعاب GPU Turbo، و Kirin Gaming+ 2.0.

ويدعم هاتفا (هونور في30)، و(هونور في30 برو) تقنية الشحن السريع (هونور سوبر تشارج) Honor SuperCharge باستطاعة 40 واط، أما هاتف (هونور في30 برو) فهو يدعم الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 27 واط. وتختلف سعتا البطارية في الهاتفين، إذ يقدم (هونور في30) بطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ساعة، في حين تبلغ سعة بطارية (هونور في30 برو) – على غير المتوقع – 4,100 ميلي أمبير/ساعة.

وتعتزم (هونور) طرح الهاتفين في الصين بأربعة ألوان: البرتقالي، والأبيض، والأزرق، والأسود، وسوف يكون بالإمكان حجزهما اعتبارًا من 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل. أما السعر فسيكون نحو 470 دولارًا أمريكيًا لنسخة 6 جيجابايت / 128 جيجابايت من (هونور في30)، و 525 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت / 256 جيجابايت.

أما هاتف (هونور في30 برو) فسوف يتوفر بسعر يعادل 555 دولارًا أمريكيًا لنسخة 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر 600 دولار أمريكي لنسخة 8 جيجابايت / 256 جيجابايت.