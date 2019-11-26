5 طرق تساعدك في الحفاظ على أمان أجهزة أندرويد

على مدار الشهور الماضية اكتشف باحثو الأمن الكثير من التطبيقات الضارة في متجر جوجل بلاي، لذلك إذا كنت تستخدم جهاز أندرويد فربما تشعر بالقلق إزاء التهديدات المختلفة التي تظهر من حين للآخر.

ولعل ذلك ما دفع جوجل إلى زيادة ميزات الأمان في الإصدار نظام أندرويد الأخير Android 10؛ حيث أتاحت الحصول على تحديثات الأمان والخصوصية من خلال متجر التطبيقات (جوجل بلاي)، بالطريقة نفسها التي يتم بها تحديث تطبيقاتك. وبالتالي؛ يمكنك الحصول على هذه التحديثات بمجرد توفرها دون الحاجة إلى انتظار التحديث الكامل لنظام التشغيل.

تشير التقارير إلى أنه يوجد نحو 2.71 مليار مستخدم للهواتف الذكية في العالم اليوم، وهذا يعني أن نسبة 35.13% من سكان العالم يمتلكون هاتفًا ذكيًا اليوم. ووفقًا للدراسات الأخيرة يفحص المستهلكون هواتفهم الذكية بمعدل 52 مرة كل يوم. ولكن على الرغم من اعتمادنا بشكل متزايد على هواتفنا، فإن الكثير منا لا يهتمون بتأمينها بالشكل الكافي.

من الضروري أن تحافظ على أمان هاتفك الذكي، لكن لا يلزم أن تكون العملية مكلفة أو معقدة، وفيما يلي بعض الطرق البسيطة التي يمكنك اتباعها لحماية جهازك دون بذل الكثير من الجهد، أو حتى إنفاق أي أموال:

1- تنزيل التطبيقات من مصدر موثوق به:

دائمًا ما تنصح جوجل باستخدام متجر (جوجل بلاي) Google Play لتنزيل التطبيقات على نظام أندرويد، وهذه نصيحة مهمة على الرغم من وجود بدائل آمنة أخرى، مثل: متجر أمازون Amazon Underground، و متجر سامسونج، وغيرها من شركات تصنيع الهواتف التي لديها متاجر تطبيقات خاصة بها.

ولكن أهم ما يميز متجر جوجل بلاي هي خدمة التأمين Google Play Protect التي تعمل على فحص التطبيقات قبل تنزيلها. أما إذا وجدت تطبيقًا يعجبك في متجر آخر تابع لجهة خارجية، فقم بفحص التطبيق أولًا، وتحقق من مراجعات المستخدمين قبل التنزيل.

للحفاظ على حماية جهازك من التطبيقات الضارة اتبع مايلي:

راجع تطبيقاتك باستمرار، واحذف التطبيقات التي لا تستخدمها باستمرار.

انتقل إلى إعدادات متجر التطبيقات، وقم بتفعيل التحديثات التلقائية.

لا تمنح أي تطبيق حق الوصول إلى بياناتك الحساسة مثل: موقعك، وصورك إلا للتطبيقات التي تثق بها فقط.

2- تثبيت تطبيق أمان مناسب:

لحماية هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وغيرها من التهديدات الأمنية، يتعين عليك تنزيل تطبيق أمان قوي، ويعتبر تطبيق Avira خيارًا مناسبًا، حيث يدعم الإصدار المجاني ميزات مكافحة الفيروسات وبعض الميزات المفيدة الأخرى.

من أشهر تطبيقات الأمان المدفوعة: تطبيق Bitdefender الذي سيكلفك 15 دولارًا في السنة، وتطبيق Kaspersky الذي سيكلفك 14.95دولارًا في السنة.

3- تفعيل ميزة Find My Device:

ميزة (تتبع الهاتف) Find My Device، وهي ميزة تقدمها هواتف أندرويد وتتيح لك قفل هاتفك عن بُعد وتتبع موقعه، ومسح جميع البيانات في حالة فقد الجهاز، ويمكنك تفعيلها على جهازك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

اضغط على قسم (الأمان) Security.

اضغط على خيار (العثور على جهازي) Find My Device، وتأكد من أنه مُفعل، وإن لم يكن كذلك اضغط على زر التبديل الموجود بجواره لتفعيله.

4- التحقق من إعدادات الموقع للتطبيقات:

تكمن أُولى خطوات حماية خصوصيتك على هاتفك الذكي؛ في التحقق من إعدادات الموقع الجغرافي لكل تطبيق مثبت على هاتفك. احذف كل التطبيقات التي لم تعد تستخدمها، فغالبًا لا يحتاج كثير منا إلى نصف التطبيقات المُثبتة على الهاتف، كما أن التخلص من هذه التطبيقات سيجعل الهاتف يعمل بشكل أسرع.

واحرص أيضًا على تعطيل خدمات الوصول لموقعك في التطبيقات، والخدمات التي لا يعتمد عملها على معرفة مكان وجودك.

5- عدم كسر حماية هاتفك:

يُتيح كسر حماية الهاتف Rooting، التحكم في جهازك بما في ذلك: تنزيل التطبيقات غير المسموح بها في النظام، والوصول المبكر إلى تحديثات نظام أندرويد، وتسريع أداء الجهاز.

لكن هذه الخطوة تُعرض جهازك للفيروسات والبرامج الضارة، وستجد أن هناك تطبيقات أصبحت لها القدرة على زيادة مستوى أذوناتها مما قد يعرض جهازك للخطر، بالإضافة إلى خروج الجهاز من الضمان.