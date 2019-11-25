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قتلى بانفجارات داخل مدرسة يسيطر عليها حزب الله بدير الزور

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قتلى بانفجارات داخل مدرسة يسيطر عليها حزب الله بدير الزور قتلى بانفجارات داخل مدرسة يسيطر عليها حزب الله بدير الزور

جي بي سي نيوز :- قُتل 4 أشخاص على الأقل بينهم أطفال، جراء انفجارات وقعت، الأحد، في مدرسة يسيطر عليها حزب الله اللبناني في دير الزور شرقي سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضحت الوكالة أن هذه المدرسة تستخدم من قبل حزب الله المدعوم من إيران، كقاعدة له في مدينة الميادين بريف محافظة ديرالزور، والقريبة من الحدود السورية - العراقية.

ونقلت "الأناضول" عن مصادر قولها إن انفجارات متتالية وقعت في مدرسة ابن سينا المستخدمة كقاعد من قبل مجموعة حزب الله في الميادين.

وبحسب مصادر فإن الحادثة وقعت جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم الدولة.
وتنتشر المجموعات الأجنبية المدعومة من إيران داخل الأراضي السورية، في إدلب ودمشق وحمص وحدود لبنان وديرالزور.

وتسعى هذه المجموعات إلى حماية الجزء البري الممتد من إيران إلى لبنان وخطوط أنابيب الطاقة الهامة وطرق التجارة

جي بي سي نيوز

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