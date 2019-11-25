تسريب يكشف عن حجم RAM ومعالج Galaxy S11 المرتقب

كشف الاختبار الذي أُجري لهاتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 المرتقب من شركة سامسونج على مؤشر (جيكبنش) Geekbench عن حجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، ونوع المعالج.

وظهر على مؤشر اختبار أداء الأجهزة المحمولة اليوم الاثنين هاتف باسم الطراز (إس إم – جي 986 بي) SM-G98B، وهو الطراز الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G من هاتف (جالاكسي إس11).

وكشف مؤشر Geekbench أن الهاتف سوف يأتي مع معالج من نوع Exynos 990 SoC من سامسونج، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 12 جيجابايت، كما أنه سيأتي مع نظام التشغيل أندرويد 10.

ويُعتقد أنه من المثير للاهتمام أن تقدم سامسونج النسخة الوسط من طرازات هاتف (جالاكسي إس11) الثلاثة المرتقبة مع ذاكرة (رام) بحجم 12 جيجابايت، وذلك بالمقارنة بهواتف (جالاكسي إس10)، إذ لم يقدم هذا الحجم من الذاكرة إلى هاتف (جالاكسي إس10 بلس)، وكذلك هاتف (جالاكسي نوت 10 بلس).

يُشار إلى أنه من غير المضمون أن يقدم الطراز الخاص بشبكات الجيل الرابع LTE من هاتف (جالاكسي إس11) ذاكرة (رام) بحجم 12 جيجابايت، فقط تكون هذه الميزة لطراز 5G فقط.

وكان موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص في أخبار شركة سامسونج – قد نقل عن مصادره بأن طرازي LTE، و 5G من هاتف (جالاكسي إس11) قد تختلف في خيارات التخزين، إذ سوف يقدم طراز 5G ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، و 256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، في حين سيقدم طراز LTE ذاكرة بحجم 128 جيجابايت، و 512 جيجابايت، وقد يختلف كذلك حجم ذاكرة (رام).

وأشار الموقع إلى أن هذا الحجم من الذاكرة قد يكون خاصًا بنسخة 5G من هاتف (جالاكسي إس11) التي تأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 512 جيجابايت. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يقدم هاتف (جالاكسي إس11 بلس) هذا الحجم من ذاكرة (رام) لجميع خيارات ذاكرة التخزين الداخلية. مع الإشارة إلى أن هذا الهاتف سوف يقدم ذاكرة تخزين بحجم 1 تيرابايت.