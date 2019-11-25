تطبيق Viewpoints من فيسبوك يكافئك بالمال إن شاركت معلوماتك

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الاثنين عن إطلاق (فيسبوك فيوبوينتس) Facebook Viewpoints، التطبيق الجديد لأبحاث السوق الذي يكافئ الناس على المشاركة في استطلاعات الرأي، والمهام، والأبحاث.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية في منشور على مدونتها: “إننا نؤمن بأن الطريقة المثلى لتحسين المنتجات هي في الحصول على الرؤى من الناس الذين يستخدمونها مباشرةً. سوف نستخدم هذه الرؤى لتحسين منتجات، مثل: فيسبوك، وإنستاجرام، وواتساب، وبورتال، وأوكولوس، ولإفادة المجتمع الأوسع”.

وعن آلية عملة تطبيق (فيوبوينتس) الجديد، أوضحت فيسبوك أنه بمجرد أن يُنشئ المستخدم حسابًا فيه، سوف يُدعى إلى الانضمام إلى البرامج. وقبل كل برنامج، سوف تشرح فيسبوك المعلومات التي سوف تُجمع من المستخدم، وكيف سوف تُستخدم، وكم عدد النقاط التي سوف يحصل عليها بعد انتهاء البرنامج. وسوف توضح الشركة للمستخدمين كم من النقاط يحتاجون للحصول على مبلغ مادي مقابلها، وبعد كل مرة يحصل فيها المستخدم على تلك الكمية من النقاط، سوف يُحول المبلغ المالي مباشرةً إلى حسابه في خدمة (باي بال) PayPal.

وإلى جانب إطلاق التطبيق، أعلنت فيسبوك عن إطلاق أول برنامج لها يمكن للمستخدمين الانضمام إليه، وهو برنامج (الدراسة الاستقصائية الخاصة بالعافية)، الذي تهدف الشركة من خلاله إلى فهم كيفية يؤثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك، على عافية الناس.

وتأكيدًا منها على الخصوصية، فقد أكدت فيسبوك أن تطبيق (فيوبوينتس) سوف يسأل المستخدمين عن معلومات، مثل: الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، وبلد الإقامة، وتاريخ الميلاد، والجنس. بالإضافة إلى معلومات أخرى، مثل: الموقع الحالي، وذلك بغية تأهيل المستخدمين للبرامج الفردية.

وأكدت فيسبوك أنها لن تبيع المعلومات التي تحصل عليها عن طريق التطبيق إلى طرف ثالث، كما أنها لن تنشر نشاط المستخدم على التطبيق على شبكتها الاجتماعية، أو الحسابات الأخرى دون إذن من المستخدم. هذا؛ ويمكن للمستخدم إنهاء المشاركة في أي وقت شاء.

يُذكر أن تطبيق (فيوبوينتس) متاح الآن للمستخدمين الذي لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وسوف يكون لكل برنامج معايير القبول الخاصة به. وفي الوقت الحالي، فإن التطبيق متاح فقط لمستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة، وهناك خطة لإتاحته في دول أخرى خلال العام المقبل.