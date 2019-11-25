هواوي تعلن عن حواسيب محمولة وأجهزة ذكية

أعلنت شركة هواوي اليوم الاثنين خلال حدثها الخاص في مدينة شنغهاي إلى جانب حاسوبها اللوحي (ميت باد برو) MatePad Pro عن منتجات أخرى، بما في ذلك حاسوب (ميت بوك) MateBook جديد بقياسين، وجهازي تلفاز ذكيين (سمارت سكرين تي في) Smart Screen TV، ومكبر الصوت الذكي (ساوند إكس) Sound X.

MateBook D 14 و MateBook D 15

ويقدم الحاسوب المحمول الجديد (ميت بوك دي) MateBook D بقياسي 14 بوصة، و15.6 بوصة المواصفات ذاتها تقريبًا، فيما يتعلق بالعتاد والتصميم، إذ يقدم كلا الحاسوبين شاشة بدقة 1920×1080 بكسل مع حواف ضيقة، وحساس بصمة، ولكن طراز 14 بوصة يزن 1.38 كيلوجرام، في حين يزن طراز 15.6 بوصة 1.62 كيلوجرام. ويمتاز الجهازان بأن الكاميرا مدمجة في لوحة المفاتيح، وليس أعلى الشاشة.

ويضم الحاسوبان الجيل العاشر من معالجات إنتل Intel Core i5/i7، أو معالج AMD Ryzen 5. كما يقدمان بطاقة الرسوميات NVIDIA GeForce MX250، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 أو 16 جيجابايت، وقرص تخزين SSD بسعة تصل إلى 512 جيجابايت. ويعمل الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 10 من مايكروسوفت، ولكن يوجد أيضًا نسخة تعمل بنظام (لينوكس) Linux.

ويأتي الحاسوب مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، ومنفذي (يو إس بي 2.0) USB 2.0، ومنفذ (يو إس بي 3.0) USB 3.0، بالإضافة إلى منفذ (إتش دي إم آي) HDMI، ومنفذ لسماعات الأذن. هذا؛ وسوف يتوفر الحاسوبان بسعر يبدأ من 525 دولارًا أمريكيًا، وسوف يبدأ طرحه للبيع اعتبارًا من 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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Smart Screen V65 و Smart Screen V75

أما جهازا التلفاز الذكيان الجديدان (سمارت سكرين في65) Smart Screen V65، و(سمارت سكرين في75) Smart Screen V75، فهما يمتازان بوجود كاميرا تشبه الكاميرات الأمامية المنبثقة من الهواتف الذكية، وتصور بدقة 1080p وتدعم تعقب الأجسام، وإيماءات التحكم.

ويأتي الجهازان بقياس 65 بوصة، و75 بوصة، ويقدمان شاشة من نوع 4K HDR Quantum Dot LED مع معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتز، ويعملان بنظام التشغيل (هارموني) Harmony الخاص بهواوي.

ويحتوي الجهازان على المعالج الرباعي النوى Honghu 818 الخاص بهواوي، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. كما يحتويان على 3 منافذ HDMI 2.0، ومنفذ Ethernet، ومنفذ USB 3.0. بالإضافة إلى نظام صوتي مع 9 مكبرات، ودعم تقنية البلوتوث 5، وشبكات (واي فاي).

وسوف يتوفر جهاز التلفاز بقياس 75 بوصة في الصين بسعر يبدأ من 1,850 دولارًا أمريكيًا، وذلك اعتبارًا من 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

Sound X

أما مكبر الصوت الذكي (ساوند إكس) Sound X، فقد طورته هواوي بالتعاون مع شركة الصوتيات الفرنسية Devialet، وهو يقدم نظام صوت محيطي مع مكبري صوت Subwoofer 3.5-inch باستطاعة 60 واط.

ويدعم مكبر الصوت الذكي الاقتران مع الأجهزة الذكية عبر تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، ويدعم تلقي الأوامر الصوتية للتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية عن طريق تقنية (هاي لينك) HiLink التابعة لهواوي. وهو يحتوي معالجًا من نوع Mediatek MT8518 بتردد 1.5 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 512 ميجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 8 جيجابايت، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.0، وشبكات (واي فاي).

هذا؛ وتعتزم هواوي طرح (ساوند إكس) الجديد بسعر يعادل 285 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل.