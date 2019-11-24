الأردن : " عمة " تعطي ابنة شقيقها المخدرات لتقدمها للشباب ... والضحية تحمل سفاحا من " عمها "

جى بي سي نيوز :- في قصة غريبة قعت في احدى المحافظات ، توجهت فتاة للمركز الامني من اجل تقديم شكوى بحق عمها الذي يقوم باغتصابها وعمتها التي تقوم باعطائها المخدرات والمشروبات الكحوليه من اجل تقديمها لاشخاص يحضرون من اجل ممارسة الرذيلة معها .

وفي تفاصيل الواقعة فقد صادقت محكمة التمييز شهر ايار على وضع شاب بالاعمال الشاقة 20 سنة بعد ان حملت منه ابنه اخيه سفاحا ، حيث وبسبب تواجد الضحية في منزل جدها بعد ان القي القبض على والدها وطلاق والدتها ، كان يقوم عمها بالاعتداء عليها جنسيا الا ان حملت منه بمولوده انثى وتم التاكد طبيا من ذلك .

وفي اخر مره حاول التحرش بها بعد ان لحقها على سطح المنزل ، قررت الفتاة تقديم شكوى بحقه .

واضافة للتفاصيل : فان الضحية أكدت ان عمتها ايضا شقيقة والدها كانت تقوم باعطائها مواد مخدرة ومشروبات كحولية وتقوم باحضار اشخاص ليقوموا بالاعتداء عليها .