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الأردن : “النزاهة” تتعامل مع 204 قضايا من استيضاحات ديوان المحاسبة

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الأردن : “النزاهة” تتعامل مع 204 قضايا من استيضاحات ديوان المحاسبة الأردن : “النزاهة” تتعامل مع 204 قضايا من استيضاحات ديوان المحاسبة

جى بي سي نيوز :-  قال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن عدد استيضاحات ديوان المحاسبة التي تسلمتها الهيئة من خلال الفترة من شهر تشرين الثاني 2018 ولغاية شهر آب 2019 بلغت 133 استيضاحاً أصدرها ديوان المحاسبة في مواجهة عدد كبير من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.

وقال المصدر أن هذه الاستيضاحات التي جاءت في 51 كتاباً رسمياً أشّرت على ارتكاب تجاوزات في الإنفاق رافقها مخالفات إدارية وفنية وإجرائية أدّت إلى إهدار غير مبرر للمال العام في وحدات الإدارة العامة.

وبيّن المصدر أن الهيئة درست مضامين الاستيضاحات كافة وصنّفتها على شكل قطاعات تخصصية وزعت على فرق تحقيق متعددة لدراسته من الجوانب القانونية والمالية والفنية والهندسية والإدارية.

وأضاف المصدر أن نتائج أعمال هذه الفرق التي تناولت استيضاحات السنوات 2016 و2017 و2018 وسبعة أشهر من العام الحالي أسفرت عن 204 قضايا اتخذ المجلس قرارات بشأن 183 قضية منها فيما بقيّ 21 قضية قيد التحقيق.

وصنّف مجلس الهيئة القضايا التي اتخذ فيها قرارات وعددها 54 قضية وفقاً لما يلي:

– 21 قضية القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أدى إلى هدر المال العام.

– 14 قضية اساءة استعمال سلطة.

– 14 قضية إخلال بواجبات الوظيفة.

– ثلاثة قضايا عدم الإعلان عن منافع أدت إلى تضارب مصالح.

– قضيتا تزوير وتلاعب في البيانات أسفرت عن مكاسب غير مشروعة.

وبيّن المصدر أنّ مجلس الهيئة حفظ 129 قضية 21 منها أُحيلت سابقاً إلى الإدعاء العام، وقضيتان منظورتان أمام القضاء، و28 مخالفة لم ترتقِ إلى مستوى المساءلة الجزائية تم تصويبها، و55 قضية لا شبهات فساد فيها، و19 قضية لا زالت قيد المتابعة، اضافة الى اربع قضايا كان مجلس الهيئة حفظها أصلًا.

وأشار المصدر أن جميع هذه القضايا سواء تلك التي أُحيلت إلى الإدعاء العام أو التي جرى حفظها أو تصويبها بلغ 64 قضية وقعت في 34 بلدية من بلديات المملكة، و 22 قضية في وزارة الصحة و13 قضية في وزارة السياحة، و11 قضية في الجامعة الأردنية و12 قضية في وزارتي المياه والري والأشغال العامة، أمّا باقي القضايا فوقعت في عدد من الدوائر الأخرى.

وأكد المصدر أن مجموع المبالغ التي اعتورها شبهات فساد بلغ حوالي 61 مليون دينار من إجمالي المبالغ الواردة في تقارير الديوان حول هذه القضايا والبالغ حوالي 66 مليون دينار حيث تمّ إحالة قضايا بـ 30 مليون دينار منها إلى الإدعاء العام، فيما كانت قضايا بـ 31 مليون دينار محالة سابقاً إلى الإدعاء العام وهي من القضايا التي كانت منظورة قبل ورود استيضاحات ديوان المحاسبة.

جي بي سي نيوز

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