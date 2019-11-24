أخبار عاجلة

شارع النهار | مفيش كلام هيبقي احلي من اللي قاله صلاح عبد الله عن عشرة العمر مع احمد راتب -
بتوقيت مصر :لقاء مع الدكتور فخري الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري -
لبنان.. دياب يسعى لتشكيل حكومة "خلال 6 أسابيع" -
الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
شارع النهار | احفاد وابناء الفنان احمد راتب يحيون ذكري بكلمات من القلب -
اليوم - وزارة الهجرة تنفذ مبادرة "مراكب النجاة" من مدارس الفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - قطاع الأعمال: توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن والغزل والنسيج" -
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري -
اليوم - الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز -
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

فيسبوك تعمل على ميزة تخصيص المشاركة التي طال انتظارها

Google+ Print
فيسبوك تعمل على ميزة تخصيص المشاركة التي طال انتظارها فيسبوك تعمل على ميزة تخصيص المشاركة التي طال انتظارها

تعمل شركة فيسبوك على تطوير ميزة خاصة بتطبيقها على غرار ميزة (الأصدقاء المقربون) Close Friends التي توفرها عبر تطبيق مشاركة الصور والفيديو التابع لها إنستاجرام، وذلك وفق ما أكدت لموقع (تك كرنتش) TechCrunch.

وأشار الموقع إلى أن كثيرًا من الناس لا يشاركون على فيسبوك لأنهم يشعرون أن المشاركة مع “الأصدقاء” خطرة، خاصةً أن الأصدقاء على فيسبوك يشملون العائلة، والأصدقاء المعروفين، وزملاء العمل، وحتى الأشخاص الذين لا يعرفونهم شخصيًا، ولكنهم أرسلوا أو قبلوا طلب الصداقة منهم. لذا كان ينبغي لفيسبوك العمل على ميزة تساعد المستخدمين على التفريق بين المشاركة العامة التي لا يمانعون من أن يراها الجميع، وبين تلك المشاركات الخاصة جدًا التي يريدون للأصدقاء المقربين فقط رؤيتها.

فيسبوك تعمل على ميزة تخصيص المشاركة التي طال انتظارها

وكانت فيسبوك قد قالت في عام 2011: إن نحو 95% من مستخدميها لم يخصص قوائم خاصة ضمن الشبكة، لذا حاولت تسهيل العملية من خلال التجميع التلقائي الذي ينظر إلى علاقة المستخدمين ببعضهم، وإنشاء قوائم على غرار (أصدقاء الثانوية)، و(زملاء العمل)، ولكن ذلك لم يقنع المستخدمين بزيادة المشاركة.

ولكن خدمة إنستاجرام أطلقت ميزة جديدة أحدث فرقًا في علاقة مستخدميها بين بعضهم، وأطلقت على تلك الميزة اسم (الأصدقاء المقربون) مع زر خاص يسمح للمستخدمين بالمشاركة لهم خاصةً من خلال (القصص). وجاءت فكرة تلك الميزة بعد أن وجدت إنستاجرام أن 85% من رسائل المستخدمين الخاصة تذهب إلى بضعة أشخاص محددين، لذا رأت أنه من الأفضل مساعدة المستخدمين على اختيار أولئك المستخدمين بصفتهم أصدقاء مقربين يسهل المشاركة معهم.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

أما الميزة التي تعمل عليها فيسبوك، فهي تحمل بدلًا من (الأصدقاء المقربون) اسم (المفضلون) Favorites، وهي أيضًا تسمح للمستخدمين بتخصيص أصدقاء معينين بصفتهم المفضلين، ثم تسهيل المشاركة معهم سواء للقصص، أو المنشورات القائمة على الكاميرا من تطبيق التراسل (مسنجر).

يُشار إلى أن المهندسة (جين ماتشون وونج) كانت أول من رصد هذه الميزة في تطبيق مسنجر على نظام أندرويد، وهي تسمح للمستخدمين بمشاركة ما يريدون مع الأصدقاء المفضلين عبر مسنجر.

وأكد متحدث باسم فيسبوك لموقع (تك كرنتش) أن الميزة لا تزال تجريبية، ولا تزال في المراحل الأولى، ولم تبدأ بعد اختبارها حتى مع موظفي الشركة أو غيرهم.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة