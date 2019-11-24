"بوبا" تنتهي من شراء أسهمها المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين

الرياض- مباشر: قالت شركة "بوبا العربية للتأمين التعاوني" إنها انتهت من المرحلة الأخيرة من شراء أسهمها المخصصة لبرنامج حوافز الموظفين لدورة السنة الحالية.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على تداول يوم الأحد أن إجمالي المبلغ النقدي المستخدم كقيمة لشراء أسهم خطة الحوافز طويلة الأجل للمرحلة هذه من العام الحالي: 15 ألف ريال سعودي.

وأوضح البيان أنه تم شراء 142.526 ألف سهم بمتوسط سعري للسهم بنحو 105.24 ريال للسهم الواحد؛ أي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 15 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأسهم المشتراة ستخصص لدورة الحوافز لمدة ثلاث سنوات للفترة 2019-2021، والتي بدأت في 1 يناير 2019، وتنتهي في 28 فبراير 2022.

وتابع البيان إلى أن فترة استحقاق هذه الأسهم بعد 3 سنوات من تاريخ بداية دورة التقييم، وذلك حسب شروط وأحكام برنامج أسهم حوافز الموظفين التي قامت الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة عليها مسبقاً.

وأوضحت أن بوبا العربية ستحتفظ الآن بـ668,147 سهم من أجل برنامج حوافز الموظفين.

يشار إلى أن مساهمي بوبا وافقوا في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على شراء الشركة لأسهم بقيمة 15 مليون ريال، بحد أقصى 210 آلاف سهم.

وأوضحت أن عمليات شراء الأسهم هذه ليس لها أي أثر مالي جوهري على النتائج المالية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني.

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