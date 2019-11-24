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عمومية "زهرة الواحة" تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5%

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عمومية "زهرة الواحة" تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% عمومية "زهرة الواحة" تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5%

الرياض- مباشر: أعلنت شركة "زهرة الواحة للتجارة" عن  موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة بلغت نحو  7.5 بالمائة من رأس المال بواقع 0.75 ريال للسهم، عن النصف الأول من عام 2019.

وأشارت الشركة في بيان نشر على تداول يوم الأحد إلى أن  قيمة التوزيعات تبلغ نحو 11.250 مليون ريال.

ويبلغ رأس مال الشركة نحو 150 مليون ريال، موزعين على 15 مليون سهم,

وأضاف بيان الشركة الى أن الجمعية وافقت أيضًا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

وأوضحت الشركة  أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأعلنت الشركة مؤخراً عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 57.36 بالمائة، خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018 إلى نحو 15 مليون ريال، بالربع الثالث من العام الحالي، مقابل 9.5 مليون ريال للربع نفسه من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى نحو 34.24 مليون ريال، مقابل 21.61 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

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