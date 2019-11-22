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ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

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ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات

مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بالقراءة المعدلة خلال الشهر الجاري بأكثر من توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشجان"، اليوم الجمعة، أن ثقة المستهلكين الأمريكيين زادت إلى 96.8 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع 95.5 نقطة في الشهر الماضي.

وكان من المتوقع أن ترتفع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي إلى مستوى 95.8 نقطة.

وأظهرت البيانات انخفاض مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية إلى مستوى 111.6 نقطة خلال الشهر الحالي، مقارنة مع 113.2 نقطة في الشهر السابق له.

بينما ارتفع مؤشر التوقعات الحالية من مستوى 84.2 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 87.3 نقطة في الشهر الجاري.

وأوضحت البيانات أن هناك انقساماً في التوقعات الاقتصادية في أوساط المستهلكين والشركات، حيث يتوقع البعض حدوث ركود، بينما يتوقع الجانب الآخر توسعًا مستمرًا في العام المقبل، لذلك لا شك أن هناك سبباً كافياً لكل من التفاؤل والتشاؤم.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1044 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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