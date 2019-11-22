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لعلهم يفقهون - حلقة السبت "تيجان القرآن" مع الشيخ خالد الجندي 21/12/2019 - الحلقة الكاملة
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السبت 21 ديسمبر 2019 07:07 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: البيوت التي تهان فيها المرأة لا تصلح لإنتاج الرجال
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السبت 21 ديسمبر 2019 07:07 مساءً
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي التربية هي أن تعلم ابنك كيف يتعامل الرجل المحترم مع المرأة
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السبت 21 ديسمبر 2019 07:07 مساءً
السفيرة عزيزة - "د. مروان سالم" يتحدث عن أضرار كريمة الشيكولاتة
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السبت 21 ديسمبر 2019 07:07 مساءً
جريمة قتل غريبة .. محام اردني يقتل شقيقيه بسبب عجزه عن تكفيل "مسجون"
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السبت 21 ديسمبر 2019 07:04 مساءً
ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لقرار الجنائية
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السبت 21 ديسمبر 2019 06:54 مساءً
حماس: سنتعاون مع محكمة الجنايات الدولية
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السبت 21 ديسمبر 2019 06:54 مساءً
وبكرة أحلى| اللقاء الكامل مع د. أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر
-
السبت 21 ديسمبر 2019 06:52 مساءً
أجواء ما قبل مباراة المصري وبيراميدز
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السبت 21 ديسمبر 2019 06:47 مساءً
شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف
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السبت 21 ديسمبر 2019 06:34 مساءً
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كلمة رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في فعاليات منتدى "إفريقيا 2019"
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الجمعة 22 نوفمبر 2019 05:29 مساءً
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