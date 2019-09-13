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الميادين : غارة اسرائيلية على قوات الاسد بالتنسيق مع الامريكان في قاعدة التنف على الحدود مع الاردن

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الميادين : غارة اسرائيلية على قوات الاسد بالتنسيق مع الامريكان في قاعدة التنف على الحدود مع الاردن الميادين : غارة اسرائيلية على قوات الاسد بالتنسيق مع الامريكان في قاعدة التنف على الحدود مع الاردن

جي بي سي نيوز - :  نقلت قناة الميادين اللبنانية، مساء الاثنين، عن "مصدر أمني" في النظام السوري، اتهامه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشن ضربة على موقع بالبلاد، من خلال التنسيق مع القوات الأمريكية بقاعدة التنف، على الحدود مع الاردن  .

وقال "المصدر" إن "العدو استهدف فجرا معسكرا قيد الإنشاء للجيش السوري وحلفائه لإيواء الجنود بعيدا عن بيوت المدنيين".

وأضاف أن المبنى كان خاليا وقت الاستهداف، ولم تسجّل إصابات، محملا أميركا وإسرائيل المسؤولية "عن هذه الأعمال العدوانية ونعتبرها تجاوزا للخطوط الحمر".

وتابع: "سنلقن المعتدين درسا لن ينسوه عند تكرار أي اعتداء" ، وفق ما قال .

 

جي بي سي نيوز

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