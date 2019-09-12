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بأغنية "قولي أحبك"... الجيش الإسرائيلي يهنئ "القيصر" بعيد ميلاده

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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، هنأ فيها كاظم الساهر بعيد ميلاده، في وقت وجه له رسالة حب وسلام.

وكتب أدرعي:

في عيد ميلاد القيصر كاظم الساهر، أتمنّى أن تكون سنة حبّ وحياة وسلام. 

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

وأهديكم رائعة "قولي أُحبّك" لعل معاني المحبة تصل جميع البلدان، وتتوقّف إيران، مصدر الشر في الشرق الأوسط، عن بثّ إرهابها في المنطقة. وحتى ذلك الحين، كل عام وأنت بخير!

ونشر "القيصر" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء أمس، تغريدة جديدة تحت عنوان "عيد ميلاد سعيد كاظم الساهر"، حيث قرر أن يحتفل بعيد ميلاده الـ 62 بنشر مقطع ، يضم عدة صور من مراحل مختلفة في حياته.

وفي خلفية الفيديو وضع مقطعا من أغنيته الشهيرة كل ما يكبر يحلى.

SputnikNews

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