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تدشين جسر جوي سياحي بين الاردن وفرنسا

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تدشين جسر جوي سياحي بين الاردن وفرنسا تدشين جسر جوي سياحي بين الاردن وفرنسا

جي بي سي نيوز:- هبطت امس الثلاثاء في مطار الملكة علياء الدولي اول طائرة عارضة تحمل على متنها 179 سائحا فرنسيا، تدشينًا لجسر جوي سياحي لأول مرة يربط مدينة عمان بمدن ليون وباريس وتولوز التي ستستقطب سياحا الى مدينة العقبة نهاية الاسبوع المقبل.
وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان هذه الخطوة جاءت في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف والمنتظمة من دول عدة إلى مطار علياء الدولي في عمان ومطار الملك الحسين في العقبة بشكل مباشر.
واضاف ان الهيئة تعمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة عمان والعقبة مباشرة والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، مبينًا ان هذه الرحلات السياحية للمملكة من شأنها زيادة استقطاب اعداد السياح من فرنسا للمملكة، بالاضافة إلى دول اخرى من قارة أوروبا.
وقال ان الهيئة حريصة على خلق تنافسية صحية في قطاع الطيران وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد من خلال جذب استثمارات مهمة وتنشيط السياحة للسوق الأردني، وهما عاملان حيويان لازدهار الاقتصاد الأردني، متوقعًا أن يساهم تسيير هذه الخطوط في تنشيط الحركة السياحية إلى عمان و العقبة ومن ثم إلى باقي المناطق السياحية في الأردن.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الثريا للسياحة و السفر فادي ابوعريش، ان الرحلات المتفق عليها والتي سيتم استقبال سياحها من خلال مجموعة الثريا، كانت باكورتها اليوم بأول طائرة تقلع من مختلف المطارات الفرنسية الى مطار عمان و مطار العقبة، والتي ستستمر لنهاية السنة القادمة 2020.
واشار الى ان الدعم المستمر لهيئة تنشيط السياحة و الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة عبر السنوات السابقة لمكاتب السياحة الوافدة و العمل بشراكة مع القطاع الخاص أثمرت بشكل فعال في تفعيل الخط الجوي للرحلات العارضة.
وتوقع أبو عريش زيادة اعداد السواح الفرنسيين القادمين بما لا يقل عن 20 بالمئة من اجمالي الإعداد القادمة، مشيرا الى ان الشركة ستعمل في المستقبل بمعدل رحلة الى رحلتين كل اسبوع من خلال مطاري عمان و العقبة وبمعدل سبع ليال في الأردن.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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