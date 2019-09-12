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ترامب يستقبل ولي عهد البحرين في البيت الأبيض 16 سبتمبر

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ترامب يستقبل ولي عهد البحرين في البيت الأبيض 16 سبتمبر ترامب يستقبل ولي عهد البحرين في البيت الأبيض 16 سبتمبر

واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، إن "" سيستقبل ولي العهد البحرين، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في البيت الأبيض، يوم الاثنين 16 سبتمبر، لإجراء محادثات بشأن الأمن البحري و"التهديد" الذي تشكله إيران.

وقال البيان يوم الخميس: "سيرحب الرئيس دونالد ترامب بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ... في البيت الأبيض في 16 سبتمبر 2019".

وتابع: "من المتوقع أن يناقش الزعيمان الأمن البحري ومواجهة التهديد من إيران والجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب".

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران في العام الماضي، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع طهران. وردا على ذلك، علقت إيران تنفيذ العديد من أحكام المعاهدة. وبالإضافة إلى ذلك، شددت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران وخاصة فيما يتعلق بقطاع النفط، وفي ذات الوقت أعلن المشاركون الأوروبيون في الصفقة عن عزمهم الحفاظ على الاتفاق.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، في أيار/مايو وحزيران/يونيو، وهو ما تنفيه طهران.

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