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تغطية "مباشر" لمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي 2019

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أبوظبي- مباشر: اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعقدت الدورة الـ24 من مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

واستعرض أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل، وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ويرصد "مباشر" في سياق التقرير التالي أبرز تصريحات القادة بمؤتمر الطاقة العالمي الذي عقد في أبوظبي على مدى 4 أيام، كالتالي:

 

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مباشر (اقتصاد)

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