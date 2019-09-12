تغطية "مباشر" لمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي 2019

أبوظبي- مباشر: اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعقدت الدورة الـ24 من مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

واستعرض أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل، وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ويرصد "مباشر" في سياق التقرير التالي أبرز تصريحات القادة بمؤتمر الطاقة العالمي الذي عقد في أبوظبي على مدى 4 أيام، كالتالي:

الإمارات: الامتثال لتخفيضات النفط يساهم في تصريف المزيد بالسوق

كهرباء دبي تبحث التعاون مع نظيراتها الفرنسية

العراق: إجراء تخفيضات بالإنتاج تصل لـ175 ألف برميل يومياً بأكتوبر

العراق يستهدف الاكتفاء الذاتي من الطاقة قبل 2023

نيجيريا والعراق يتعهدان بخفض إنتاج النفط لمستهدف أوبك

"أكوا باور" السعودية تعتزم التوسع في 46 دولة

وزير النفط العُماني: منتجو النفط لم يناقشوا تعميق خفض الإنتاج

باركيندو: دور الأمير عبدالعزيز بمستقبل "أوبك" لا غنى عنه

وزير: السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط بوتيرة تفوق حصتها

وزير: سياسة السعودية النفطية تستهدف استقرار الأسواق العالمية وتماسك "أوبك+"

بالصور.. لجنة "أوبك+" تجتمع بأبوظبي لمناقشة وضع السوق

وزير الطاقة الروسي:"أوبك+" لاتزال لها تأثير إيجابي على سوق النفط

وزير الطاقة السعودي: على جميع الدول الامتثال لتخفيضات أوبك+ للإنتاج

اليوم.. "أوبك+" تجتمع بأبوظبي لمراجعة وضع سوق النفط

مسؤول:السعودية تفتح أبوابها للسياح من أنحاء العالم قبل نهاية 2019

انطلاق فعاليات اليوم الرابع من مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

وزير الطاقة الروسي: تحالف منتجي النفط سيبحث تباطؤ الطلب غداً

العراق: فرص إعادة تصدير النفط عبر السعودية "ضئيلة"

"السعودية للكهرباء" تبحث التعاون مع نظيرتها الإماراتية

وزير الطاقة الروسي: نثق باستمرار العمل الناجح مع الجانب السعودي

انطلاق فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

إنفوجرافيك.. أبرز نتائج اليوم الثاني لمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

ولي عهد أبوظبي يستقبل وزيرالطاقة السعودي الجديد (فيديو)

الناصر: الطرح العام لأرامكو قريباً.. والشركة مستعدة للإدراج عالمياً

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وزير النفط: العراق يقترب من إنتاج 5 ملايين برميل يومياً

اليوم.. وزير الطاقة السعودي الجديد يجتمع مع نظيره الروسي

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انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

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