أخبار عاجلة

صحيفة: تونس آخر المعاقل الديمقراطية في العالم العربي -
شبان سعوديون يتسلقون أعلى رافعة في الرياض من أجل التقاط سلفي -
انقذوا احمد مجدي قصة طالب الطب المصري الغريق في بحر دمياط -
نتنياهو سيعقد اجتماع حكومته المقبل في غور الأردن -
أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
الحكيم في بيتك | تأثير التدخين على الجهاز المناعي والمخاطر اللي هيتعرضلها الجسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بيان شديد اللهجة من البحرين موجه إلى إسرائيل

Google+ Print
بيان شديد اللهجة من البحرين موجه إلى إسرائيل بيان شديد اللهجة من البحرين موجه إلى إسرائيل

وطالبت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، اليوم الأربعاء، "المجتمع الدولي بأسره بضرورة تحمل مسؤولياته في التصدي لهذا الإعلان".

وقالت إن "المنامة تجدد موقف مملكة البحرين الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

​يأتي ذلك، بعد ساعات من دعوة المملكة العربية  لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية المنظمة، على خلفية إعلان رئيس الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، عن عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، حال حصوله على تفويض الجمهور الإسرائيلي في انتخابات الكنيست، المقررة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات، تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

ضبط 3.83 مليون مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل بالسعودية

ضبط 3.83 مليون مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل بالسعودية