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جمرك المطار يتعامل مع 137 قضية جمركية خلال 3 شهور

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جمرك المطار يتعامل مع 137 قضية جمركية خلال 3 شهور جمرك المطار يتعامل مع 137 قضية جمركية خلال 3 شهور

جى بي سي نيوز :- تعاملت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي الركاب مع (137) قضية جمركية نوعية تحتوي على عدد من البضائع وابرزها سجائر بعدد(222)كروز، وسجائر الكترونية بعدد (1459) سيجارة الكترونية و (8188) قطعة غيار للسجائر الالكترونية ، ومعسل بوزن (526)كغم ونكهات سجائر الكترونية بعدد (2693) نكهة إضافة الى ضبط اجهزة خلوية مختلفة الانواع بواقع (386) ،كما تمكنت من  إحباط تهريب ذهب مشغول بوزن (1571) غرام وفضة مشغولة بوزن (6) كغم وصقور حية عدد (4) ، بالاضافة الى العديد من البضائع المختلفة وذلك خلال شهر حزيران وتموز وآب من العام الحالي.

وأشار مدير جمرك مطار الملكة علياء الدولي عميد جمارك فادي القضاة  إلى أن هذه الضبطيات تأتي نتيجة  للحسّ الأمني الذي يتمتع به موظفو الجمارك واليقظة الدائمة والعمل الدؤوب لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على أمن المجتمع ومصالح المواطنين.

ومن جانبه أكد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة على مدى كفاءة واحترافية كوادر الجمارك العاملة في المديريات والمراكز الجمركية ، مشيرا الى ضرورة التعاون الوثيق بين جميع الاجهزة الامنية العاملة في المطار ،موضحاً أن هذه الجهود والإنجازات الكبيرة في مجال ضبط عمليات التهريب تأتي في ظل سعي دائرة الجمارك لحماية ودعم الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بكافة أشكاله وانواعه.

جي بي سي نيوز

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