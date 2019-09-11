اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكدت "قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل بفضل الله، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة "ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

​واعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الأسبوع الماضي، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران، أطلقتها جماعة "أنصار الله".