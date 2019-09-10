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السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة

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فوفقا لموقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أصدر قرار رقم 454 لسنة 2019، بإضافة كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة النيل الأهلية.

© REUTERS / INQUAM PHOTOS

كما أصدر قرارا رقم 455 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية في "، وذلك لإضافة كلية لدراسة الفنون والتصميم.

كذلك أصدر الرئيس المصري قرارا رقم 456 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 393 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الأهرام الكندية"، وذلك لإضافة كليات لدراسة العلاج الطبيعي، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 457 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل بيانات ملاك جامعة النهضة، على أن يحصل رسم مقداره 5% من الموازنة السنوية المعتمدة للعام المالي الحالي للجامعة.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر سنة 2019.

نشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

SputnikNews

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