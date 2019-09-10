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مداهمة واختطاف وتدمير منازل... وكالة تكشف تجاوزات "قسد" بدعم أمريكي

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وأفادت وكالة "سانا" السورية بأن مجموعات "قسد" دمرت 4 منازل في البلدة، ونقلت عن مصادر أهلية أن:

© AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN

"دوريات تابعة لميليشيات "قسد" مدعومة بطيران "التحالف الدولي" أقدمت على مداهمة بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي واختطاف عدد من المدنيين قبل أن تدمر 4 منازل في البلدة وذلك في سياق الممارسات القمعية الترهيبية اليومية لهذه الميليشيا الانفصالية بدعم مباشر من قوات الاحتلال الأمريكية بحق المدنيين في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية".

وأفادت الوكالة أن "مروحيات الاحتلال الأمريكي نفذت من جهتها خلال الساعات الماضية إنزالا جويا في قرية العزبة في ريف دير الزور الشمالي واختطفت عددا من سكان القرية".

وعلى محور آخر، في الريف الجنوبي للحسكة، قالت "سانا" إن "مروحيات الاحتلال الأمريكي نفذت إنزالا جويا جانب بحيرة سد الباسل باتجاه الشرق وصولا إلى وادي الرمل وآخر في قرية الحداجة وسط حالة خوف وذعر بين الأهالي نتيجة إطلاق النار الكثيف ومحاولة إرهاب المدنيين وإجبارهم على ترك أعمالهم وإخلاء مناطق تواجدهم وإلزامهم البقاء في بيوتهم مشيرة إلى أن الإنزال أسفر عن مقتل شخصين لم يتم التعرف عليهما من قبل السكان المحليين لصعوبة الوصول إليهما".

ويشهد شرق الفرات السوري الذي تسيطر عليه "قسد" توترا ملحوظا في الأشهر الأخيرة واحتجاجات أهلية ضد "قسد" المدعومة أمريكيا، بالإضافة إلى تكرر الهجمات المجهولة ضد مراكز "قسد" ومقتل عدد كبير من عناصرها في الأشهر الأخيرة، بالتزمن مع تهديدات تركية لإبعاد الوحدات الكردية من الشمال السوري، وتأكيدات من دمشق أن وجهة الجيش السوري بعد تحرير إدلب ستكونر شرق الفرات.

SputnikNews

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