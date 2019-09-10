أخبار عاجلة

أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
الحكيم في بيتك | تأثير التدخين على الجهاز المناعي والمخاطر اللي هيتعرضلها الجسم -
Al Nahar TV Live Stream - البث المباشر لقناة النهار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

حفتر ينقل مئات الضباط والجنود من الداخلية إلى الجيش

Google+ Print
حفتر ينقل مئات الضباط والجنود من الداخلية إلى الجيش حفتر ينقل مئات الضباط والجنود من الداخلية إلى الجيش

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المشير خليفة حفتر أصدر القرار رقم "381"، الذي يتضمن نقل ضباط وضباط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة.

وشمل القرار 678 عسكريا، يشملون ضباط وضباط صف، وأفراد، بينهم 19 ضابطا، و659 ضابط صف وفرد من الشرطة، حيث تم نقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة.

وبحسب الوكالة، فإن القرار شدد على ضروة العمل به من تاريخ صدوره، وأن يلغي كل ما يخالفه، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

تركي آل الشيخ يعلق على حريق معمل شركة أرامكو 

تركي آل الشيخ يعلق على حريق معمل شركة أرامكو 