كل ما أعلنت عنه آبل بشأن خدمة Apple TV+

أعلنت آبل اليوم عن صدور خدمة Apple TV+، أول خدمة اشتراك في الفيديو للمحتوى الأصلي التي تشمل أقوى العقول المبدعة حول العالم، يوم 1 نوفمبر في أكثر من 100 بلد ومنطقة.

وستقدم Apple TV+ مجموعة قوية ومبتكرة من البرامج والأفلام والوثائقيات الأصلية، بما فيها The Morning Show، وDickinson، وSee، وFor All Mankind، وThe Elephant Queen. ستتوفر الخدمة في تطبيق Apple TV على iPhone وiPad وApple TV وiPod touch وMac ومنصات أخرى، بما في ذلك موقع tv.apple.com، بسعر 19.99درهم إماراتي شهريًا، مع فترة تجريبية مجانية لمدة سبعة أيام.

وابتداءً من اليوم، يستطيع العملاء الذين يشترون أي iPhone أو iPad أو Apple TV أو iPod touch أو Mac الاستمتاع بعام مجاني من خدمة Apple TV+. ومن خلال المشاركة العائلية، يستطيع ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة نفسها مشاركة اشتراك وحيد في Apple TV+.

قال زاك فان آمبورغ، رئيس قسم الفيديو حول العالم في شركة آبل: ”مع Apple TV+، نقدم قصصًا أصلية تمامًا من أفضل وأقوى العقول الإبداعية، ونعرف أن المشاهدين سيعثرون على عرضهم أو فيلمهم المفضل الجديد من خلال خدمتنا. يقدم كل عنوان أصلي على Apple TV+ قصة فريدة ووجهة نظر جديدة ورسالة قوية، كلها بغرض التسلية والتواصل وإثارة النقاشات الثقافية.“

قال جايمي إرلكت، رئيس قسم الفيديو حول العالم في شركة Apple: ”Apple TV+ هي خدمة فيديو حول العالم تقدم محتوى أصليًا بالكامل لا مثيل له. ونحن نتشوق لإعطاء المشاهدين في كل مكان الفرصة للاستمتاع بهذه القصص المثيرة في تجربة غنية ومخصصة على كل الشاشات التي يحبونها.“

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ستصدر هذه الأعمال الأصلية على Apple TV+ من أقوى العقول المبدعة حول العالم في تطبيق Apple TV يوم 1 نوفمبر:

See هي دراما ملحمية بطولة جيسون موموا وألفري وودارد، تجري أحداثها في المستقبل بعد مرور 600 سنة بعد أن تسبب فيروس في فناء البشرية وفقدان من تبقى منهم لحاسة البصر. بعد أن فقدت البشرية بالكامل حاسة البصر، يجب أن يتكيف البشر مع الأمر للعثور على طرق جديدة للبقاء على قيد الحياة.

هي دراما ملحمية بطولة جيسون موموا وألفري وودارد، تجري أحداثها في المستقبل بعد مرور 600 سنة بعد أن تسبب فيروس في فناء البشرية وفقدان من تبقى منهم لحاسة البصر. بعد أن فقدت البشرية بالكامل حاسة البصر، يجب أن يتكيف البشر مع الأمر للعثور على طرق جديدة للبقاء على قيد الحياة. The Morning Show مسلسل درامي قوي تقوم فيه ريس ويذرسبون وجنيفر آنيستون بدور البطولة وكذلك الإنتاج التنفيذي، ويشاركهما البطولة ستيف كاريل، يستكشف عالم أخبار الصباح والذات والطموح ومساوئ السعي وراء القوة مع الناس الذين يساعدون أمريكا على الاستيقاظ في الصباح.

مسلسل درامي قوي تقوم فيه ريس ويذرسبون وجنيفر آنيستون بدور البطولة وكذلك الإنتاج التنفيذي، ويشاركهما البطولة ستيف كاريل، يستكشف عالم أخبار الصباح والذات والطموح ومساوئ السعي وراء القوة مع الناس الذين يساعدون أمريكا على الاستيقاظ في الصباح. Dickinson قصة تدور حول مرحلة الانتقال إلى سن النضج في قالب من الكوميديا السوداء، وتستكشف قيود المجتمع والنوع والعائلة بعيني الشاعرة المتمردة الشابة إميلي ديكنسون

قصة تدور حول مرحلة الانتقال إلى سن النضج في قالب من الكوميديا السوداء، وتستكشف قيود المجتمع والنوع والعائلة بعيني الشاعرة المتمردة الشابة إميلي ديكنسون For All Mankind مسلسل جديد يقدمه رونالد د. مور يتصور ما كان يمكن أن يحدث لو لم ينتهِ السباق العالمي للوصول إلى الفضاء ولو كان برنامج الفضاء قد بقي في جوهر آمال وأحلام الثقافة الأمريكي.

مسلسل جديد يقدمه رونالد د. مور يتصور ما كان يمكن أن يحدث لو لم ينتهِ السباق العالمي للوصول إلى الفضاء ولو كان برنامج الفضاء قد بقي في جوهر آمال وأحلام الثقافة الأمريكي. Helpsters سلسلة جديدة للأطفال من صناع Sesame Street، بطولة كودي وفريق من الوحوش المرحين الذين يحبون حل المشاكل. يبدأ كل شيء بخطة.

سلسلة جديدة للأطفال من صناع Sesame Street، بطولة كودي وفريق من الوحوش المرحين الذين يحبون حل المشاكل. يبدأ كل شيء بخطة. Snoopy in Space سلسلة أصلية جديدة من Peanuts Worldwide وDHX Media تأخذ المشاهدين في رحلة مع Snoopy بينما يطارد حلمه ليصبح رائد فضاء. يتولى Snoopy وCharlie Brown وبقية فريق Peanuts قيادة محطة الفضاء الدولية لاستكشاف القمر وما بعد

سلسلة أصلية جديدة من Peanuts Worldwide وDHX Media تأخذ المشاهدين في رحلة مع Snoopy بينما يطارد حلمه ليصبح رائد فضاء. يتولى Snoopy وCharlie Brown وبقية فريق Peanuts قيادة محطة الفضاء الدولية لاستكشاف القمر وما بعد يأتي مسلسل Ghostwriter المحبوب بحلة جديدة في قصة أربعة أطفال يجمعهم شبح غامض في مكتبة الحي، وعليهم أن يعملوا معًا لإطلاق سراح شخصيات خيالية من الأعمال الأدبية.

المحبوب بحلة جديدة في قصة أربعة أطفال يجمعهم شبح غامض في مكتبة الحي، وعليهم أن يعملوا معًا لإطلاق سراح شخصيات خيالية من الأعمال الأدبية. The Elephant Queen فيلم وثائقي وقصة سينمائية تعتبر بمثابة رسالة حب للحيوانات التي تواجه الانقراض، وهو يتبع أنثى الفيل وقطيعها التي تقوده في رحلة ملحمية مليئة بالحياة والخسارة والعودة إلى الديار.

فيلم وثائقي وقصة سينمائية تعتبر بمثابة رسالة حب للحيوانات التي تواجه الانقراض، وهو يتبع أنثى الفيل وقطيعها التي تقوده في رحلة ملحمية مليئة بالحياة والخسارة والعودة إلى الديار. تنضم أوبرا ونفري إلى أقوى المؤلفين في العالم في محادثات تبني من خلالها مجتمعًا عالميًا للكتب وتنشئ مشاريع أخرى لتوصيل الناس حول العالم ومشاركة وسائل فعالة لإحداث تغيير إيجابي.

ستتم إضافة المزيد من المحتوى الأصلي على Apple TV+ كل شهر في تطبيق Apple TV، والذي يشمل ما يلي:

Servant قصة سيكولوجية مثيرة من م. نايت شايامالان تتبع زوجين من فيلاديلفيا في حالة حداد بعد وقوع حادث تراجيدي يفسد زواجهما ويفتح الأبواب أمام قوة غامضة تدخل بيتهما.

قصة سيكولوجية مثيرة من م. نايت شايامالان تتبع زوجين من فيلاديلفيا في حالة حداد بعد وقوع حادث تراجيدي يفسد زواجهما ويفتح الأبواب أمام قوة غامضة تدخل بيتهما. Truth Be Told مسلسل آسر جديد بطولة أوكتافيا سبنسر الفائزة بجائزة أوسكار وآرون بول الفائز بجائزة إيمي، وهو يستكشف هوس أمريكا بنشرات البودكاست الخاصة بالجرائم الحقيقية ويستكشف مخاوف هامة حول الخصوصية ووسائل الإعلام والعرق.

مسلسل آسر جديد بطولة أوكتافيا سبنسر الفائزة بجائزة أوسكار وآرون بول الفائز بجائزة إيمي، وهو يستكشف هوس أمريكا بنشرات البودكاست الخاصة بالجرائم الحقيقية ويستكشف مخاوف هامة حول الخصوصية ووسائل الإعلام والعرق. Little America عمل مستلهم من القصص الحقيقية التي تظهر في مجلة Epic Magazine، وهو يعرض على الشاشة القصص المضحكة والرومانسية والملهمة والمفاجئة للمهاجرين في أمريكا

عمل مستلهم من القصص الحقيقية التي تظهر في مجلة Epic Magazine، وهو يعرض على الشاشة القصص المضحكة والرومانسية والملهمة والمفاجئة للمهاجرين في أمريكا The Banker فيلم مستلهم من قصة حقيقية، بطلاه آنثوني ماكي وسامويل ل. جاكسون اللذان يقومان بدور رائدي أعمال من الأمريكيين الإفريقيين يحاولان التغلب على القيود العرقية في الخمسينيات لتقديم قروض عقارية لمجتمع الأمريكيين الإفريقيين في تكساس في عصر التفريق العنصري. يشارك في البطولة نيا لونغ ونيكولاس هولت

فيلم مستلهم من قصة حقيقية، بطلاه آنثوني ماكي وسامويل ل. جاكسون اللذان يقومان بدور رائدي أعمال من الأمريكيين الإفريقيين يحاولان التغلب على القيود العرقية في الخمسينيات لتقديم قروض عقارية لمجتمع الأمريكيين الإفريقيين في تكساس في عصر التفريق العنصري. يشارك في البطولة نيا لونغ ونيكولاس هولت Hala فيلم تم اختياره رسميًا في مهرجان Sundance Film Festival 2019 ومهرجان Toronto International Film Festival 2019، وهو يتبع قصة طالبة في السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية تحاول العثور على التوازن بين حياتها كمراهقة من الضواحي ونشأتها التقليدية كشابة مسلم.

يستطيع المشتركون مشاهدة محتوى Apple TV+ الأصلي على الإنترنت أو من دون إنترنت، من دون إعلانات وبحسب الطلب، في تطبيق Apple TV، الذي يأتي مثبتًا مسبقًا على iPhone وiPad وApple TV وiPod touch، وسيتوفر قريبًا على أجهزة Mac مع نظام macOS Catalina. يتوفر أيضًا تطبيق Apple TV على أجهزة تلفزيون ذكية مختارة من سامسونغ، وسيتوفر في المستقبل على منصات Amazon Fire TV وLG وRoku وSony وVIZIO. يستطيع العملاء أيضًا الاشتراك ومشاهدة محتوى Apple TV+ الأصلي عبر الويب على tv.apple.com.

ابتداءً من اليوم، يستطيع المشاهدون مشاهدة إعلانات المحتوى وإضافة مسلسلات وأفلام Apple TV+ إلى قائمة المشاهدة في تطبيق Apple TV لكي تصل لهم إشعارات عند صدور الحلقات الأولى. وعند صدور الخدمة، ستبدأ أغلب مسلسلات Apple TV+ بثلاث حلقات، مع صدور حلقة جديدة كل أسبوع، بينما ستتوفر مواسم كاملة من بعض المسلسلات في الوقت نفسه.

يستطيع المشتركون حول العالم الاستمتاع بمحتوى Apple TV+ الأصلي مترجمًا و/أو مدبلجًا بحوالي 40 لغة، بما في ذلك الترجمة المخصصة للصم وضعاف السمع (SDH) أو الشرح المكتوب. كما ستتوفر مسلسلات وأفلام Apple TV+ مع الوصف الصوتي بثماني لغات.

Apple TV+ واحدة من أحدث الخدمات التي تقدمها آبل، وهي تنضم إلى خدمة Apple آركيد، أول خدمة اشتراك في الألعاب حول العالم تشمل أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية، وApple News+ التي تجمع أكثر من 300 مجلة وصحيفة وناشر رقمي داخل تطبيق Apple News، وApple Music التي تشمل أكثر من 50 مليون أغنية وآلاف قوائم التشغيل ومختارات يومية من أفضل خبراء الموسيقى حول العالم، وApple Card، بطاقة ائتمان من نوع جديد ابتكرتها آبل وصُممت لمساعدة العملاء على اتباع عادات مالية أفضل، وApple Pay، نظام الدفع من دون لمس على الأجهزة المتحركة المفضل حول العالم، والذي يمنح العملاء طريقة سهلة وآمنة وخصوصية للدفع باستخدام أجهزة آبل، بالإضافة إلى App Store وiCloud.

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