كل ما تود معرفته عن آيباد الجديد من آبل

أعلنت شركة آبل اليوم عن إصدار جهاز iPad الجديد من الجيل السابع الذي يضيف مساحة شاشة أكبر ودعم Smart Keyboard كاملة الحجم إلى جهاز iPad الأكثر رواجًا والأقل كلفة.

ويبدأ سعر iPad المحدّث من 1,349 درهمًا إماراتيًا، ويتميز بشاشة Retina مقاس 10.2 بوصات وأحدث الابتكارات بما في ذلك دعم قلم آبل Pencil الإلكتروني، وشريحة A10 Fusion السريعة وكاميرات ومستشعرات متطورة، كما يضمن سهولة الحمل والاتصال وبساطة الاستخدام، ويضم بطارية تدوم طوال اليوم. ويتوفر iPad الجديد للطلب ابتداءً من اليوم وفي المتاجر ابتداءً من يوم الاثنين 30 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال غريغ جوسوياك، نائب رئيس تسويق المنتجات بشركة آبل: ”يأتي iPad الجديد بمزيد من الميزات يضيفها إلى موديل iPad الأكثر شهرة والأقل كلفة، حيث يتميز بشاشة Retina أكبر حجمًا مقاس 10.2 إنش ودعم قلم آبل Pencil وأيضًا، ولأول مرة، Smart Keyboard كاملة الحجم. وصُمم iPad الجديد لتشغيل نظام iPadOS الذي يوفر طرقًا جديدة في ميزات تعدد المهام وإدارة المستندات وإضافة تعليقات عليها واستخدام آبل Pencil والاطلاع على المزيد من المعلومات بمجرد لمحة على شاشة رئيسة بتصميم جديد. فجهاز iPad الجديد بنظام iPadOS يرتقي بكل ما يحبه الناس في جهازنا iPad الأكثر شهرة إلى آفاق أرحب في الإبداع والتعلم والعمل واللعب”.

شاشة أكبر ضمن تصميم يتميز بالقوة وسهولة الحمل

يتميز جهاز iPad الجديد بشاشة Retina مقاس 10.2 بوصات وما يقرب من 3.5 مليون بكسل وزاوية عرض واسعة ما يجعل منه مساحةً زاهية للإبداع في التعبير ومنصةً مثالية لتجارب واقع معزز آسرة تستفيد من كاميرات ومستشعرات متطورة. ويأتي iPad الجديد من الجيل السابع بشريحة A10 Fusion ليضمن أداءً أسرع يصل لغاية الضعف مقارنةً مع الحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز ليوفر القوة في تعدد المهام والسلاسة في ألعاب آبل آركيد.

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ويتميز iPad بتصميمه فائق الخفة والمتانة حيث يقل وزنه عن نصف الكيلوغرام ويأتي، ولأول مرة، بإطار مصنوع من ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 100 بالمئة يتمتع بالقوة والمتانة وجمالية الطلاء الخارجي نفسها الموجودة في جميع منتجات آبل. ومن السهل البقاء على اتصال على جهاز iPad بفضل الأداء اللاسلكي فائق السرعة ودعم الاتصال عبر شبكة LTE من فئة Gigabit التي توفر اتصال بيانات خلوي7 أسرع ثلاث مرات. وتسمح لك ميزة Touch ID بفتح قفل iPad بكل سهولة وأمان باستخدام إصبعك فقط ما يحمي بياناتك المهمة.

تجربة iPad جديدة مع نظام iPadOS

يقدم iPadOS قدرات جديدة وميزات سهلة الاستخدام صُممت خصيصًا لجهاز آبل. وتظهر الشاشة الرئيسة المزيد من التطبيقات على كل صفحة، ويمكن الآن إضافة عرض” اليوم” ما يتيح الوصول السريع إلى الأدوات للاطلاع على المعلومات في لمح البصر، بما في ذاك عناوين الأخبار وحالة الطقس والتقويم. وأصبح الآن استخدام الملفات والمستندات المتعددة من التطبيق نفسه أكثر سهولة على iPad بفضل التحديثات التي أجريت على ميزة Split View وأيضًا التنقل بين مختلف التطبيقات باستخدام ميزة Slide Over.

يفتح آبل Pencil الجذّاب آفاقًا جديدة للإبداع وتعزيز الإنتاجية كما إنه ارتقى عنصرًا أساسيًا في الاستمتاع بتجربة iPad، حيث صار بإمكان العملاء الآن إضافة التعليقات على صفحات ويب كاملة ومستندات وإرسالها بكل بساطة بتمرير آبل Pencil من الزاوية السفلى للشاشة، وتتيح لوحة أدوات بتصميم جديد وصولًا أسهل لأدوات وألوان وأشكال مفيدة.

وأصبحت إدارة المستندات أكثر قوةً في تطبيق الملفات على نظام iPadOS الذي يدعم محركات أقراص USB الخارجية وسيرفرات الملفات. ويقدم Safari تجربة تصفح أشبه بالتصفح على الأجهزة المكتبية على iPad ما يمكّن المستخدمين من تصفح مواقع الويب بصورة مناسبة لجهاز iPad، وأيضًا دعم تطبيقات الويب الشائعة مثل Squarespace وGoogle Docs.

عائلة iPad كاملة كما لم ترها على الإطلاق

ينضم iPad الأحدث والأقل كلفة إلى iPad mini وiPad Air من جهة وطرز iPad Pro الأكثر تطورًا من جهة ثانية ليقدم مجموعة iPad الأفضل والأكثر تنوعًا على الإطلاق. وتشمل المجموعة الكاملة دعم آبل Pencil وأفضل أداء في فئتها وشاشات متطورة وبطارية تدوم طوال اليوم لتمنح تجربة ليس لها مثيل في أجهزة التابلت، فهناك iPad للجميع سواء أكان أولوية العملاء سهولة الحمل أم حجم الشاشة أم القوة أم السعر.

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