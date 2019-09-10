بعد إجلائه إثر قصف صاروخي فلسطيني... نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا في وزارة الدفاع الإسرائيلية

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "روتر" بأن نتنياهو توجه إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، بعد هروبه أو إجلائه من مقر انتخابي في مدينة أشكلون، مساء اليوم، إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

فيما عادت القناة العبرية الـ"13" وأوضحت أن نتنياهو عاد إلى المقر الانتخابي، واستكمل خطبته الانتخابية.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إحباط هجوم صاروخي انطلق من داخل قطاع غزة، واستهدف مدينتي أشكلون وأشدود، شمال القطاع.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن صافرات الإنذار دوت في مدينتي أشدود وأشكلون، شمال قطاع غزة، وتم على إثرها إجلاء نتنياهو، أثناء تجمع انتخابي.

كتب الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم، أن رئيس مدينة أشكلون شمال قطاع غزة، قرر فتح الملاجئ والمخابئ، بعد إطلاق صافرات الإنذار التي جاءت على خلفية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأطلقت صافرات الإنذار، مساء اليوم الثلاثاء، في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة، وذلك بعد رصد منظومة القبة الحديدية إطلاق صاروخ من قطاع غزة اتجاه مدينتي أشكلون وأشدود، شمال قطاع غزة.