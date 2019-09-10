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آبل تعلن رسميًا عن آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس الجديدين

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آبل تعلن رسميًا عن آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس الجديدين آبل تعلن رسميًا عن آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس الجديدين

أعلنت شركة آبل قبل قليل خلال حدثها الخاص الذي تقيمه في مقرها الرئيسية بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن هاتف (آيفون 11 برو)، الذي يمتاز عن هاتف آيفون 11 بأنه يقدم 3 كاميرات خلفية بدقة من اثنتين.

وقال رئيس آبل التنفيذي (تيم كوك): “هذه هي أقوى أجهزة آيفون وأكثرها تطورًا على الإطلاق في تصميم جديد مذهل”. ويمتاز الجهاز بأن ظهره مصنوع من قطعة واحدة من الزجاج مع حزام من الفولاذ المقاوم للصدأ. وسوف يتوفر بعدة ألوان: الأخضر، والرمادي، والفضي، والذهبي.

ويأتي هاتف آيفون 11 برو الجديد بطرازين: آيفون 11 برو بقياس 5.8 بوصات، وآيفون 11 برو ماكس بقياس 6.5 بوصات. ويقدم الهاتف شاشة من نوع OLED مع معدل تباين 2,000,000:1، ومستوى سطوع بمعدل 1,200 شمعة، وكفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 15%.

ويدعم الهاتف تقنيتي Dolby Vision، و Dolby Atmos، وتطلق الشركة على تقنية الشاشة اسم Super Retina XDR. أما المواصفات الداخلية، فيحتوي الهاتف معالج A13 Bionic الجديد الذي يدعم العديد من التقنيات الذكية.

ويمتاز الهاتف بأنه يدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا مع الشاحن الذي يأتي في الصندوق، وتمتاز بطاريته بأنها أطول عمرًا بنحو 4 ساعات مقارنةً بهاتف آيفون 10إس ماكس.

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أما كاميرات الهاتف الخلفية الثلاث، فهي تأتي جميعها بدقة 12 ميجابكسل مع اختلاف في فتحات العدسة، إذ تبلغ فتحة العدسة للكاميرا الرئيسية f/1.8 مع مثبت صورة بصري، وf/2.0 في الثانية مع لتصوير العمق، أما الثالثة فتبلغ فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة للتصوير العريض بزاوية 120 درجة. هذا؛ وتمتاز الكاميرات الثلاث بقدرتها على التصوير بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وتعتزم آبل طرح هاتف آيفون 11 برو بسعر يبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا، وبسعر 1099 دولارًا أمريكيًا لطراز آيفون 11 برو ماكس، وسوف يفتح باب الطلب المسبق عليهما يوم الجمعة المقبل. وسوف يبدأ شحنهما في 20 أيلول/ سبتمبر الجاري.

هذا؛ وأصبح هاتف آيفون 8 متاحًا بسعر يبدأ من 449 دولارًا أمريكيًا، وهاتف آيفون 10 آر بسعر 599 دولارًا أمريكيًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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