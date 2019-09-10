أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

حكومة الوفاق الليبية: الجامعة العربية تستبعد الحل العسكري في ليبيا

Google+ Print

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" على هامش الاجتماع، أن "القرار صدر دون التحفظ من أحد، وهو ما يعني أن الإجماع العربي على الحد الأدنى بشأن ليبيا متوافق عليه، وأن مجلس الجامعة لا يريد التدخل الخارجي في ليبيا، وأنه يريد الحل السياسي لا العسكري".

© Sputnik . Vladimir Trefilov

وتابع قائلا "نحن راضون عما خرج به الاجتماع".

وبشأن دور البعثة الأممية، قال طاهر: "البعثة الأممية تحاول لكن المشكلة صعبة وشائكة، والدكتور غسان سلامة يعمل دون كلل ويحاول أن يصل إلى عقد المؤتمر الوطني الليبي لوضع الخطوط العريضة التي يرتضيها الشعب الليبي ويحتضنها المجتمع الدولي".

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال لقائه أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تغريدة عبر "تويتر": "التقى الممثل الخاص غسان سلامة مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، وبحثا التطورات السياسية والأمنية في ليبيا".

وأكد سلامة خلال اللقاء "أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا".

وأضافت البعثة أن أبو الغيط "رحب بجهود الممثل الخاص في إحياء العملية السياسية في ليبيا".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مناطق في شمال غزة (فيديو)

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مناطق في شمال غزة (فيديو)

مسؤول يمني يتهم المندوب الإماراتي باقتحام مؤسسة الكهرباء والاستيلاء على معداتها (صور)

مسؤول يمني يتهم المندوب الإماراتي باقتحام مؤسسة الكهرباء والاستيلاء على معداتها (صور)

نتنياهو: في طريقنا لإنهاء حماس

نتنياهو: في طريقنا لإنهاء حماس

إحداهن سارت دون عباءة... 5 نساء أحدثن ضجة في الوطن العربي

إحداهن سارت دون عباءة... 5 نساء أحدثن ضجة في الوطن العربي