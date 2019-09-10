آبل تعلن رسميًا عن آيفون 11 الجديد

أعلنت شركة آبل قبل قليل خلال حدثها الخاص الذي تقيمه في مقرها الرئيسية بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن هواتف آيفون 11 الجديدة، التي تأتي خلفًا لهواتف: آيفون 10إس، وآيفون 10إس ماكس، وآيفون 10 إكس آر، التي أعلنت عنها العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل (تيم كوك): إن هواتف آيفون حازت على 99% من رضى العملاء. وأضاف: “إننا نركز على التقنيات التي تهمك”.

ويأتي هاتف آيفون 11 الجديد بتصميم مماثل للتسريبات التي انتشرت على مدى الأشهر الماضية، إذ يقدم كاميرتين خلفيتين ضمن نظام مربع الشكل، وهو يأتي في 6 ألوان: الأحمر، والأسود، والأبيض، والأصفر، والأخضر، والأرجواني.

وبحسب الشركة، فإن زجاج هاتف آيفون 11 أقسى من أي هاتف ذكي آخر. وهو يقدم شاشة بقياس 6.11 بوصات، مع دعم تقنية الصوت المحيطي مع تقنية Dolby Atmos. أما كاميرتا الهاتف الخلفيتان فهما بدقة 12 ميجابكسل لكل منهما، ولكن الأولى مع فتحة عدسة f/1.8، والأخرى مع فتحة عدسة f/2.4.

وتدعم الكاميرات تقنية التثبت البصري، بالإضافة إلى التقريب البصري بمعدل 2x، كما تدعم التصوير فائق العرض بزاوية 120 درجة. هذا، وتدعم الكاميرا وضع “بورتريه” جديد موجه للحيوانات الأليفة، كما أطلقت الشركة وضعًا جديدًا للتصوير الليلي تنافس به شركتي جوجل، وسامسونج.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتدعم الكاميرا التصوير بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية. وتقول آبل إن آيفون 11 الجديد قادر على تصوير فيديو بدقة لا تضاهيها دقة أي هاتف ذكي آخر. ويدعم فلاش الكاميرا سطوعًا أعلى بنسبة 36%.

أما الكاميرا الأمامية للهاتف، فهي بدقة 12 ميجابكسل، وهي أيضًا قادرة على التصوير بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية، وذلك بغية دعم التصوير البطيء في الكاميرات الأمامية.

ويضم الهاتف معالج آبل الجديد A13 Bionic الذي قالت إنه أقوى من معالجات الهواتف الرائدة الذكية المتاحة في السوق حاليًا، بما في ذلك: سنابدراجون 855 من كوالكوم، وكيرين 980 من هواوي.

وقالت آبل: إن عمر بطارية آيفون 11 الجديد أطول من عمر بطارية هاتف العام الماضي آيفون 10 آر بنحو ساعة فقط. هذا، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار.

أما السعر، فقد قالت آبل إن آيفون 11 الجديد سوف يتوفر بسعر يبدأ من 699 دولارًا أمريكيًا