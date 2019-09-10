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آبل تعلن عن إطلاق خدمة بث الألعاب Apple Arcade

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آبل تعلن عن إطلاق خدمة بث الألعاب Apple Arcade آبل تعلن عن إطلاق خدمة بث الألعاب Apple Arcade

أعلنت شركة آبل قبل قليل خلال حدثها الخاص بالإعلان عن الجيل الجديد من هواتف آيفون عن إطلاق خدمة بث الألعاب (آبل آركيد) Apple Arcade التي أعلنت عنها خلال حدثها الذي أقامته في شهر آذار/ مارس الماضي.

وقالت آبل: إن خدمة (آبل أركيد) توفر ألعابًا لا يمكن العثور عليها على أي منصة أخرى أو خدمة اشتراك على الأجهزة المحمولة. وسوف تكون الخدمة جزءًا من متجر آب ستور، وذلك ضمن تبويب جديد.

ووعدت آبل بإضافة ألعاب جديدة كل شهر، كما سوف يتضمن تبويب الخدمة توصيات، وتشويقات للألعاب، بالإضافة إلى إرشادات للألعاب، ونظرات أولية عليها.

وخلال الحدث، عرضت آبل عددًا من الألعاب القادمة إلى (آبل آركيد) على حواسيب آيباد اللوحية. وقالت إنها تعاون مع العشرات من شركات صناعة الألعاب لتوفير ألعابها على الخدمة، التي سوف تُطلق اعتبارًا من 19 أيلول/ سبتمبر الجاري في 150 بلدًا. هذا؛ وسوف تتضمن الخدمة 100 لعبة عند إطلاقها، وذلك مقابل 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا للاشتراك العائلي. وهناك شهر تجريبي مجاني.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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