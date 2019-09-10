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نوفاك للأمير عبد العزيز بن سلمان: التعاون يجب أن يستمر

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أفادت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الثلاثاء بتغريدة على "تويتر"، أن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أكد خلال لقائه بنظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التعاون بين البلدين  يجب أن يستمر، وقال:

© REUTERS / Hamad I Mohammed

"نحن نقدر بشدة الحوار القائم بين والسعودية ونعتقد أن هذا التعاون يجب أن يستمر، ونهدف إلى تطوير التعاون الثنائي، لقد قمنا بالكثير من العمل".

وأضاف "كما تعلمون، ستتم زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة في شهر أكتوبر، وهناك الكثير من الاستعدادات، ومهمتنا الآن هي جعل هذه الزيارة ناجحة وذات مغزى".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين، من قبل الرئيس الروسي في أكتوبر عام 2018.

وأكد الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى .

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