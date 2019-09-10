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أردوغان: واشنطن تسعى لإنشاء منطقة آمنة للتنظيمات الإرهابية بسوريا

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أردوغان: واشنطن تسعى لإنشاء منطقة آمنة للتنظيمات الإرهابية بسوريا أردوغان: واشنطن تسعى لإنشاء منطقة آمنة للتنظيمات الإرهابية بسوريا

جي بي سي نيوز :- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رفض بلاده محاولة إنشاء الولايات منطقة آمنة لمصحلة منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الأحد، في افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية ملاطية وسط البلاد.

وشدد أردوغان أنه بينما تهدف بلاده للقضاء على التنظيم الإرهابي المعشش شمالي سوريا، تحاول واشنطن وضع تركيا في ذات الكفة من حيث التعامل مع منظمة "بي كا كا/ ي ب ك".

وأضاف "يبدو أن حليفتنا (الولايات المتحدة) تسعى إلى إنشاء منطقة آمنة لمصلحة منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابية وليس لمصلحة تركيا وهو ما نرفضه".

وأكد أنه "لا يمكن إنجاز المنطقة الآمنة عبر تحليق 3 - 5 مروحيات أو تسيير 5 - 10 دوريات أو نشر بضعة مئات من الجنود في المنطقة بشكل صوري".

وبيّن أن "تركيا تجري مباحثات من واشنطن حول المنطقة الآمنة". مستدركا "لكن في كل خطوة تخطوها نشاهد أن ما نريده ليس نفس الشيء الذي يدور في عقولهم".

وقال أردوغان أنه ينبغي جعل المنطقة برمتها آمنة بشكل فعلي بمدنها وريفها حتى يتسنى إسكان مليون شخص في هذه المنطقة.

وتابع "إذا لم نبدأ بتشكيل منطقة آمنة مع جنودنا في شرق الفرات قبل نهاية سبتمبر/أيلول الجاري فلن يكون لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة".

وفي وقت سابق اليوم، أجرى الجيشان التركي والأمريكي أولى دورياتهما البرية المشتركة بشمال سوريا، في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة,وفق الاناضول .

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

جي بي سي نيوز

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