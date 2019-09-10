تغطية "مباشر" لفعاليات اليوم الثاني بمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

أبوظبي- مباشر: انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بإمارة أبوظبي، ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ويرصد "مباشر" أبرز تصريحات المسؤولين خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، في سياق التقرير التالي:

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

ولي عهد أبوظبي يستقبل وزيرالطاقة السعودي الجديد (فيديو)

الناصر: الطرح العام لأرامكو قريباً.. والشركة مستعدة للإدراج عالمياً

رئيس مجلس الطاقة: أبوظبي رمز للطاقة المستدامة حول العالم (فيديو)

أكوا باور: نسعى لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة.. ونستعد للطرح العام

وزير النفط: العراق يقترب من إنتاج 5 ملايين برميل يومياً

اليوم.. وزير الطاقة السعودي الجديد يجتمع مع نظيره الروسي

هيئة الربط الكهربائي الخليجي: توقيع اتفاقية الربط مع العراق..الأحد المقبل

الاستثمار السعودية: ارتفاع التدفقات النقدية الأجنبية 24% بالربع الأول

طاقة أبوظبي تبرم عقد شراكة مع معهد بحوث الطاقة الأمريكي

حمدان بن محمد: رحلة الإمارات للفضاء ستبصر النور قريباً (صور)

أبوظبي تكشف عن استراتيجية طموحة لتعزيز كفاءة الطاقة

"ديوا" الإماراتية: الطاقة النظيفة ستصل لـ5 آلاف منزل بدبي (فيديو)

دائرة أبوظبي للطاقة: الإمارات تستهدف توفير إمدادات مستدامة بأسعار معقولة

الإمارات.. إطلاق مشروع محطة للطاقة الكهربائية الأعلى كفاءة قريباً

أرامكو السعودية تكشف عن مرحلة جديدة للإنتاج بمستوياتٍ فائقة النقاء

باركيندو: "أوبك" تأخذ تغير المناخ بمحمل الجد..وتحديات صناعة النفط معقدة

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. نتائج اليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

أبرز تصريحات القادة باليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي