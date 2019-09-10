أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تغطية "مباشر" لفعاليات اليوم الثاني بمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

Google+ Print

أبوظبي- مباشر: انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بإمارة أبوظبي، ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيس تنفيذي.

 وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

ويرصد "مباشر" أبرز تصريحات المسؤولين خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، في سياق التقرير التالي:

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

Ø³ÙÙÙ Ø§ÙÙØ²Ø±ÙØ¹Ù ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØµÙØ§Ø¹Ø© Ø§ÙØ¥ÙØ§Ø±Ø§ØªÙ Ø®ÙØ§Ù Ø§ÙÙØ´Ø§Ø±ÙØ© Ø¨Ø§ÙÙØ¤ØªÙØ±

ولي عهد أبوظبي يستقبل وزيرالطاقة السعودي الجديد (فيديو)

Ø§ÙØ´ÙØ® ÙØ­ÙØ¯ Ø¨Ù Ø²Ø§ÙØ¯ Ø­Ø§ÙÙ Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨Ù ÙØ§ÙØ£ÙÙØ± Ø¹Ø¨Ø¯Ø§ÙØ¹Ø²ÙØ² Ø¨Ù Ø³ÙÙØ§Ù ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯Ù Ø§ÙØ¬Ø¯ÙØ¯

الناصر: الطرح العام لأرامكو قريباً.. والشركة مستعدة للإدراج عالمياً

Ø±Ø¦ÙØ³ Ø£Ø±Ø§ÙÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© Ø£ÙÙÙ Ø§ÙÙØ§ØµØ± ÙÙ Ø²ÙØ§Ø±Ø© ÙØ¬ÙØ§Ø­ Ø§ÙÙÙÙÙØ© Ø§ÙØ¹Ø±Ø¨ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© Ø§ÙÙØ´Ø§Ø±Ù ÙÙ ÙØ¤ØªÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙÙ Ø¨Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨Ù

رئيس مجلس الطاقة: أبوظبي رمز للطاقة المستدامة حول العالم (فيديو)

Ø´Ø¹Ø§Ø± Ø§ÙÙØ¤ØªÙØ± Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙÙ ÙÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ°Ù Ø§ÙØ·ÙÙ Ø£ÙØ³ Ø¨Ø¥ÙØ§Ø±Ø© Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨Ù

أكوا باور: نسعى لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة.. ونستعد للطرح العام

Ø´Ø±ÙØ© Ø£ÙÙØ§ Ø¨Ø§ÙØ± Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ©

وزير النفط: العراق يقترب من إنتاج 5 ملايين برميل يومياً

ÙØ²ÙØ± Ø§ÙÙÙØ· Ø§ÙØ¹Ø±Ø§ÙÙØ Ø«Ø§ÙØ± Ø§ÙØºØ¶Ø¨Ø§Ù- Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

اليوم.. وزير الطاقة السعودي الجديد يجتمع مع نظيره الروسي

ÙØ²Ø§Ø±Ø© Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯Ù Ø§ÙØ£ÙÙØ± Ø¹Ø¨Ø¯Ø§ÙØ¹Ø²ÙØ² Ø¨Ù Ø³ÙÙØ§Ù - Ø£Ø±Ø´ÙÙÙØ©

هيئة الربط الكهربائي الخليجي: توقيع اتفاقية الربط مع العراق..الأحد المقبل

Ø§ÙØ±Ø¦ÙØ³ Ø§ÙØªÙÙÙØ°Ù ÙÙÙØ¦Ø© Ø§ÙØ±Ø¨Ø· Ø§ÙÙÙØ±Ø¨Ø§Ø¦Ù Ø¨Ø§ÙØ®ÙÙØ¬ Ø£Ø­ÙØ¯ Ø§ÙØ¥Ø¨Ø±Ø§ÙÙÙ Ø®ÙØ§Ù ÙØ¤ØªÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙÙ Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨Ù2019

الاستثمار السعودية: ارتفاع التدفقات النقدية الأجنبية 24% بالربع الأول

Ø§ÙÙÙØ¦Ø© Ø§ÙØ¹Ø§ÙØ© ÙÙØ§Ø³ØªØ«ÙØ§Ø±

طاقة أبوظبي تبرم عقد شراكة مع معهد بحوث الطاقة الأمريكي

Ø¬Ø§ÙØ¨ ÙÙ ØªÙÙÙØ¹ Ø§ÙØ§ØªÙØ§ÙÙØ©.

حمدان بن محمد: رحلة الإمارات للفضاء ستبصر النور قريباً (صور)

Ø§ÙØ´ÙØ® Ø­ÙØ¯Ø§Ù Ø¨Ù ÙØ­ÙØ¯ Ø¨Ù Ø±Ø§Ø´Ø¯ Ø¢Ù ÙÙØªÙÙ ÙÙÙ Ø¹ÙØ¯ Ø¯Ø¨Ù Ø±Ø¦ÙØ³ Ø§ÙÙØ¬ÙØ³ Ø§ÙØªÙÙÙØ°Ù Ø¨Ø¥ÙØ§Ø±Ø© Ø¯Ø¨Ù

أبوظبي تكشف عن استراتيجية طموحة لتعزيز كفاءة الطاقة

Ø£Ø­Ø¯ ÙØ¹Ø§ÙÙ Ø¥ÙØ§Ø±Ø© Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨Ù Ø§ÙØ³ÙØ§Ø­ÙØ©

"ديوا" الإماراتية: الطاقة النظيفة ستصل لـ5 آلاف منزل بدبي (فيديو)

Ø³Ø¹ÙØ¯ Ø§ÙØ·Ø§ÙØ± Ø§ÙØ¹Ø¶Ù Ø§ÙÙÙØªØ¯Ø¨ Ø§ÙØ±Ø¦ÙØ³ Ø§ÙØªÙÙÙØ°Ù ÙÙÙØ¦Ø© ÙÙØ±Ø¨Ø§Ø¡ ÙÙÙØ§Ù Ø¯Ø¨Ù

دائرة أبوظبي للطاقة: الإمارات تستهدف توفير إمدادات مستدامة بأسعار معقولة

Ø±Ø¦ÙØ³ Ø¯Ø§Ø¦Ø±Ø© Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© ÙÙ Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨Ù- Ø¹ÙÙØ¶Ø© ÙØ±Ø´Ø¯ Ø§ÙÙØ±Ø± Ø®ÙØ§Ù ÙØ¤ØªÙØ± Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨Ù ÙÙØ·Ø§ÙØ© 2019

الإمارات.. إطلاق مشروع محطة للطاقة الكهربائية الأعلى كفاءة قريباً

Ø³ÙÙÙ Ø§ÙÙØ²Ø±ÙØ¹Ù ÙØ²ÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© ÙØ§ÙØµÙØ§Ø¹Ø© Ø§ÙØ¥ÙØ§Ø±Ø§ØªÙ

أرامكو السعودية تكشف عن مرحلة جديدة للإنتاج بمستوياتٍ فائقة النقاء

Ø£ÙÙÙ Ø§ÙÙØ§ØµØ± Ø§ÙØ±Ø¦ÙØ³ Ø§ÙØªÙÙÙØ°Ù ÙØ´Ø±ÙØ© Ø£Ø±Ø§ÙÙÙ Ø§ÙØ³Ø¹ÙØ¯ÙØ© Ø¨ÙØ¤ØªÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙÙ ÙÙ Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨Ù 2019

باركيندو: "أوبك" تأخذ تغير المناخ بمحمل الجد..وتحديات صناعة النفط معقدة

Ø§ÙØ£ÙÙÙ Ø§ÙØ¹Ø§Ù ÙÙÙØ¸ÙØ© Ø£ÙØ¨ÙØ ÙØ­ÙØ¯ Ø¨Ø§Ø±ÙÙÙØ¯Ù- Ø®ÙØ§Ù ÙØ¤ØªÙØ± Ø§ÙØ·Ø§ÙØ© Ø§ÙØ¹Ø§ÙÙÙ ÙÙ Ø£Ø¨ÙØ¸Ø¨Ù 2019

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. نتائج اليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي

أبرز تصريحات القادة باليوم الأول لمؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

فيديو يحبس الأنفاس لحادث مروري في الصين

فيديو يحبس الأنفاس لحادث مروري في الصين

آبل تخفي رسالة سرية في آخر فيديو لها على يوتيوب

آبل تخفي رسالة سرية في آخر فيديو لها على يوتيوب

تسريب فيديو يكشف خبايا ميزة Motion Sense في بكسل 4 المرتقب

تسريب فيديو يكشف خبايا ميزة Motion Sense في بكسل 4 المرتقب