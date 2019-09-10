باركيندو: "أوبك" تأخذ تغير المناخ بمحمل الجد..وتحديات صناعة النفط معقدة

أبوظبي- مباشر: قال الأمين العام لمنظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، إن التحديات التي تواجهها صناعة النفط معقدة بطبيعتها، وتخضع لحالات عدم اليقين التي تتجاوز قدرة أي صاحب مصلحة في مجال الطاقة على التعامل معه بمفرده.

وأضاف محمد باركيندو، خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي المقام في الفترة من 9-12 سبتمبر/ أيلول الجاري، "لا يوجد صاحب مصلحة واحد يحمل كل الإجابات، نحن ندرك مدى التعقيد، المشاكل المعقدة تتطلب حلولا شاملة، يجب أن تكون صناعة النفط جزءًا من الحل".

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي بإمارة أبوظبي. ويقام المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 71 وزيراً و500 رئيسا تنفيذيا.

ولفت باركيندو، إلى الصلة بين الابتكار التكنولوجي والتصدي لتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري، قائلا: "أوبك تأخذ تغير المناخ على محمل الجد، كمواطنين مسؤولين في جميع أنحاء العالم، نعتقد أنه لا يوجد "كوكب ثاني للحياة".

وسلط الأمين العام الضوء على التحدي المتمثل في فقر الطاقة، مبينا أن حوالي مليار شخص لا يحصلون على الكهرباء، و3 مليارات شخص يفتقرون إلى الوقود النظيف للطهي.

وأشار باركيندو، إلى حقيقة أن جميع الدول الأعضاء في أوبك البالغ عددها 14 دولة قد وقعت على اتفاقية باريس وصدقت عليها 10 دول، هذا تطور إيجابي آخر للقضايا البيئية التي جذبت اهتمام الجمهور المتزايد".

وأضاف: "لقد اختارت 24 دولة مشاركة لدينا طريق التعاون، طريق الحوار، طريق الشفافية والانفتاح، "الميثاق" يبلور هذه النوايا ويزودهم بإطار شامل".

وتعد الدورة الـ24 للمؤتمر الأكبر من نوعها؛ حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص.

ويستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات.

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