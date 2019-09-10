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الحكومة السودانية تناقش 10 أولويات في اجتماعها الأول (فيديو)

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الحكومة السودانية تناقش 10 أولويات في اجتماعها الأول (فيديو) الحكومة السودانية تناقش 10 أولويات في اجتماعها الأول (فيديو)

مباشر: عقد مجلس الوزراء السوداني، اليوم أول اجتماع له برئاسة عبد الله حمدوك.

وناقش المجلس 10 أولوليات للحكومة السودانية منذ تشكيلها، وفقا لمؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء السودانية، وتتمثل في تحقيق السلام في السودان، ومعالجة الوضع الاقتصادي، وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السودان في الفترة الماضية.

وتتضمن الأولويات كذلك تعزيز حقوق المرأة بالمشاركة الفعالة، وإصلاح أجهزة الدولة، ووضع سياسة خارجية متوازنة قوامها استقلال القرار السوداني، ومراعاة المصالح المشتركة، التركيز على الرعاية والتنمية الاجتماعية، وكذلك قضايا البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز دور الشباب الاجتماعي وداخل أجهزة الدولة المختلفة، والتحضير لمؤتمر دستوري، ومكافحة الفساد.

وحكومة حمدوك هي الأولى منذ عزل البشير في أبريل الماضي، وتم تشكيلها باتفاق القوى السياسية السودانية.

ويرصد الفيديو التالي تفاصيل الاجتماع:

 

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