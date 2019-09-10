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الاستثمار السعودية: ارتفاع التدفقات النقدية الأجنبية 24% بالربع الأول

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الاستثمار السعودية: ارتفاع التدفقات النقدية الأجنبية 24% بالربع الأول الاستثمار السعودية: ارتفاع التدفقات النقدية الأجنبية 24% بالربع الأول

الرياض - مباشر: قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، إبراهيم السويل، إن إجمالي التدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة ارتفعت بنسبة 24 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي؛ وفقاً لقناة "العربية".

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أمس الاثنين، عن تسليم نحو 6 رخص استثمارية لعدة شركات من أنحاء العالم في أبوظبي بقيمة استثمارية بأكثر من 900 مليون ريال سعودي.

جاء ذلك على هامش فعاليات "مؤتمر الطاقة العالمي"، الذي يعد أحد أكبر التجمعات العالمية المختصة بمناقشة تحديات صناع الطاقة، ويُشارك فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وقال مدير عام قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار، إن المملكة تسعى لتحقيق ريادة عالمية في إنتاج الطاقة الشمسية، لتشكل أكبر سوق لإنتاج الطاقة الشمسية في المنطقة، كما أنها تستهدف زيادة التركيز على نقل المعرفة وتوطين صناعات التقنية في الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى.

وأضاف محمد الحجاج: "ما نشهده اليوم من توجه عدة شركات من مختلف دول العالم للاستثمار في مجالات الطاقة، يأتي تأكيداً على نجاح توجه المملكة ممثلة بالقطاعات الحكومية نحو تمكين نمو مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة".

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