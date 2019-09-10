السعودية..طرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد لإبداء الآراء

الرياض – مباشر: طرحت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم الثلاثاء، مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد.

وطالبت الهيئة، في بيان لها، مرئيات المهتمين والعموم عبر النموذج المخصص، خلال موعد أقصاه 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقالت هيئة المنافسة في بيانها، إنه تم طرح المسودة إنفاذاً للمادة الـ27 من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتـاريخ 29 جمادى الثانية لعام 1440هـ.

وأضافت، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يعتزم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، وانطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية تدعو الهيئة المعنيين والمهتمين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم للاطلاع على مسودة اللائحة، وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم عليها من خلال تعبئة النموذج المخصص لذلك، والذي يشتمل على بيانات التواصل وجدول المقترحات والملاحظات.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنافسة محمد بن سليمان الجاسر، في مارس الماضي، إن نظام المنافسة الجديد يهدف إلى توفير بيئة منافسة ترعى استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة.

وأقر نظام المنافسة الجديد، مبدأ التسوية، الذي يتيح للهيئة إمكانية قبول المصالحة مع المنشأة المخالِفة من خلال تسوية المخالَفة عوضاً عن إحالتها للمسار القضائي.

ومنح النظام الجديد للهيئة المزيد من الصلاحيات النظامية في الإعفاء من تطبيق بعض أحكام النظام، لتشجيع المستثمر ومراعاة أحوال السوق والمتغيرات التي تتطلبها برامج جذب الاستثمارات.

وأقر مبدأ (إعفاء المبادر) وهو ما يعني إمكانية مسامحة المنشأة التي تبادر بكشف شركائها في المخالفة، بالإضافة إلى تطور آليات تقديم طلبات الموافقة على الاندماجات والاستحواذات إلى الهيئة العامة للمنافسة.

وتتنوع العقوبات في نظام المنافسة الجديد بشكل أكثر مرونة وفاعلية ليتيح للهيئة تنوع الأدوات الرقابية اتساقاً مع تنوع الأنشطة والقطاعات والأعمال المختلفة.

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