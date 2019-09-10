التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أضاف المالكي، أن الطائرة أطلقها الحوثيين من صنعاء باتجاه الممكلة العربية السعودية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.

من جهة ثانية أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 جنود من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، قنصاً في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة استهدفت بعمليات قنص قوات الجيش في مديرية حيران وجنوب مديرية حرض شمال غربي حجة.

وأكدت أن العمليات أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين.