أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

Google+ Print
التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

وبحسب وكالة الأنباء "واس" أضاف المالكي، أن الطائرة أطلقها الحوثيين من صنعاء باتجاه الممكلة العربية السعودية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.

من جهة ثانية أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 جنود من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، قنصاً في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة استهدفت بعمليات قنص قوات الجيش في مديرية حيران وجنوب مديرية حرض شمال غربي حجة.

وأكدت أن العمليات أسفرت عن مقتل 9 من العسكريين.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

روسيا والسعودية.. لقاء بين وزيري الطاقة

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية تدعو لتغيير الموقف من إسرائيل

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السعودية... استحداث وكالة خاصة لتمكين النساء في القطاع الحكومي

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة

السلطات السعودية تتحرك بعد واقعة طالت 400 فتاة