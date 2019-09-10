أخبار عاجلة

18 عاما على أحداث 11 سبتمبر.. واشنطن ولعبة الحرب على الإرهاب -
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها -
فصائل غزة: سنرد على انتهاكات إسرائيل -
رأي طلعت يوسف ومحمد إبراهيم وفتحي سند في محمود فتح الله -
محمود فتح الله: لن أتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا أندم عليه -
اخر النهار | الحلقة الكاملة بتاريخ 11 سبتمبر 2019 مع الاعلامي تامر امين -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي : اول جلسة مع الرئيس اتقدمنا مطالب واضحة طلبنا تعديل قانون التظاهر -
مساء dmc - إبراهيم ناجي الشهابي: مؤتمرات الشباب تستهدف الشباب العادي ولا يتم وضع اي استثنائات -
إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر -
سامي الشيشيني : أتوقع مواجهة الأهلي والزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السياحة المصرية تعلن عن معايير جديدة لتصنيف الفنادق

Google+ Print
السياحة المصرية تعلن عن معايير جديدة لتصنيف الفنادق السياحة المصرية تعلن عن معايير جديدة لتصنيف الفنادق

وأضافت الوزيرة خلال لقاء لها على فضائية "TeN"، أن معايير تصنيف الفنادق يعتبر حجر الزاوية في محور الاستثمار والبنية التحتية في برنامج لإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وتابعت: "قطاع السياحة يقوم على عنصريين في غاية الأهمية، وهما العنصر البشري يتمثل في العاملين في القطاع، والبينة التحتية وهي الفنادق".

وأشارت إلى أن "كثير من البلدان تقوم بتحديث معايير تصنيف الفنادق كل 5 سنوات".

وقالت الوزيرة إن آخر مرة تم فيها تحديث للمعايير في في تصنيف الفنادق كان في عام 2006، ولذلك "نسعى في الوقت الحالي لتطوير قطاع السياحة لخلق قوة تنافسية للفنادق المصرية حتى تنافس نظيرتها في الدول الأخرى".

وأكدت الوزيرة على أنه سيتم الإعلان عن معايير جديدة لتصنيف الفنادق في مصر قريبا.

SputnikNews

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها

محمود فتح الله: حاسس إني لسه قادر ألعب.. وفيه أندية في مصر عمري ما هلعب ليها

إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر

إبراهيم ناجي: الاكاديمية الوطنية للتدريب كانت نتاج مؤتمرات الشباب وحلت مشاكل كانت تواجه مصر

سامي الشيشيني : حسام البدري يمتلك كل المقومات ليصبح المدير الفني لمنتخب مصر

سامي الشيشيني : حسام البدري يمتلك كل المقومات ليصبح المدير الفني لمنتخب مصر

لقاءات مع مصطفى كمال مدرب حراس مرمى المصري وأحمد مسعود حارس الفريق

لقاءات مع مصطفى كمال مدرب حراس مرمى المصري وأحمد مسعود حارس الفريق