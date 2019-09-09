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إعلام: اندلاع حريق بمخزن عتاد للحشد الشعبي بقضاء هيت

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إعلام: اندلاع حريق بمخزن عتاد للحشد الشعبي بقضاء هيت إعلام: اندلاع حريق بمخزن عتاد للحشد الشعبي بقضاء هيت

وبحسب موقع قناة "السورمية نيوز"، أكد مصدر أمني وقوع الحادث والذي أسفر عن سقوط قذائف على القرى القريبة.

وأضاف المصدر، أن "حريقا اندلع مساء اليوم في مخزن عتاد داخل مقر أسود الصحراء تابع للحشد العشائري، في قضاء هيت بمحافظة الأنبار".

وأوضح المصدر،  أن "عددا من القذائف تطايرت على القرى القريبة".

وكشف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني اقتحمت المخزن وسيطرت على النيران"، مشيرا إلى أنها "أبعدت الخطر عن باقي العتاد"، وفقا للسومرية.

يذكر أن عددا من المواقع العسكرية التابعة للحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق إلى اندلاع حرائق أدت إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة، فيما أشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا الحريق ناتج عن قصف بطائرات مجهولة، فيما اتهموا إسرائيل وأمريكا بالوقوف وراء ذلك، وفقا للسومرية.

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