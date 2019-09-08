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اليمن...الجيش يعلن تدمير مخزن أسلحة لـ"أنصار الله" على حدود السعودية

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "طيران التحالف استهدف بـ 3 غارات مخزناً للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة للحوثيين في منطقة بني معين بمديرية رازح غرب صعدة، أسفرت عن تدميره".

وأشار إلى "تدمير غارات أخرى للتحالف أسلحة للحوثيين في جبل الأذناب الاستراتيجي بالمديرية ذاتها".

وأكد الجيش "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء الغارات الجوية".

وتدور على الساحة اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع  في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

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