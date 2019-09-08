"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين يمنيين في جيزان

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت "أنصار الله" على حساب مركزها الإعلامي في "تويتر"، اليوم الأحد 8 سبتمبر / أيلول: "وحدات الهندسة والقناصة والمدفعية التابعة للجماعة نفذت كمينا مشتركا استهدف قوات يمنية في أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع العسكرية شرق جحفان في جيزان".

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وأكد المركز مقتل وإصابة عدد من العسكريين اليمنيين في الكمين.

وشن مقاتلو الجماعة عملية إغارة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير.

ووفقا لـ "أنصار الله" ألحقت العملية الهجومية الخاطفة بالقوات اليمنية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأطلقت جماعة أنصار الله، 4 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال 1" مداه 3 كيلو مترات، على تجمعات لقوات يمنية قبالة منفذ علب الحدودي في عسير.

وتدور على الساحة اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.