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تفجيران يستهدفان كركوك شمال العراق

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تفجيران يستهدفان كركوك شمال العراق تفجيران يستهدفان كركوك شمال العراق

وقالت الخلية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم "انفجار عبوتين ناسفتين الأول في منطقة واحد حزيران، والأخرى على طريق بغداد قرب جامع النور في محافظة كركوك" شمالي العاصمة بغداد.

وألمحت الخلية إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا، دون أن تكشف عن حصيلة أولية بعدد الضحايا.

وقتل 6 أشخاص وأصيب 9 آخرين، مساء السبت، 24 آب/أغسطس الماضي، إثر هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي على ملعب لكرة القدم في محافظة كركوك.

وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي إن "عصابات داعش الإرهابية أقدمت مساء يوم أمس السبت على عمل إجرامي".

وأضاف البيان قائلا "بعد أن قام الإرهابيون بإطلاق النار بواسطة رمي قذائف "أر بي جي 7" والأسلحة المتوسطة على ملعب خماسي لكرة القدم في قضاء داقوق قرب مقام الإمام زين العابدين عليه السلام في محافظة كركوك، ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي"، "ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين، وإصابة 9 آخرين".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في وعدد كبير من الدول) في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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