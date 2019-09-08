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فتاة تقع ضحية جريمة قتل شنيعة في ريف دمشق

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فتاة تقع ضحية جريمة قتل شنيعة في ريف دمشق فتاة تقع ضحية جريمة قتل شنيعة في ريف دمشق

عثرت شرطة منطقة دوما على جثة مدفونة حديثا في إحدى الخنادق الترابية بحي متطرف من أحياء مدينة دوما، وبعد التأكد من الجثة والكشف عليها تبين أنها تعود لفتاة شابة بالعقد الثاني من العمر موضوعة في خندق ترابي وملفوفة بأكياس نايلون وسجادة والجثة محترقة بالكامل وملفوف على عنقها كبل كهربائي ومجهولة الهوية، كما نقلت صفحة "وزارة الداخلية السورية" على موقع فيس بوك.

ونقلت الصفحة أنه "من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن مركز الأمن الجنائي في دوما معرفة هوية المغدورة وتدعى (سيدرة . ش ) مواليد 2004".

وأضافت "دارت الشبهات حول خالتها زوجة والدها تم إحضارها وبالتحقيق معها ومواجهتها بالأدلة والحقائق اعترفت بإقدامها على قتل المغدورة (سيدرا) بالاشتراك مع شقيقة المغدورة (سارة)، تم إلقاء القبض على شقيقة المغدورة، وبالتحقيق معها اعترفت بقتل شقيقتها (سيدرا) بالاشتراك مع خالتها (زوجة والدها) في منزلهم الكائن بمدينة التل، حيث بدأت شقيقتها بضربها بإناء زجاجي على رأسها ثم قامت زوجة والدها بضربها على رأسها بوساطة مكواة كهربائية عدة مرات حتى فارقت الحياة، وقامتا بخنقها بسلك كهربائي، وحرق الجثة بمادة البنزين لإخفاء معالمها ولفها بسجادة وأكياس نايلون، وقامتا بنقلها مع أثاث منزل بواسطة سيارة بك آب مأجورة بدون علم سائقها على أساس أنهم ينقلون أثاث منزلهم إلى مدينة دوما، وتم دفن الجثة في إحدى الخنادق الترابية بأحد الأحياء المتطرفة بمدينة دوما".

واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص لينالا جزائهما العادل.

SputnikNews

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