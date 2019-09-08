أبرز توقعات حدث آبل القادم للإعلان عن هواتف آيفون 11

ينتظر الوسط التقني حدث آبل القادم، والمقرر عقده يوم الثلاثاء القادم 10 سبتمبر للكشف عن أحدث تشكيلة من هواتفها، والتي من المتوقع أن تحمل اسم آيفون 11، وذلك بعد عدة أشهر من الشائعات والتسريبات المرتبطة بهذه الأجهزة.

وبالرغم من اقتراب موعد الإعلان عن الهواتف الجديدة، إلا أن الشائعات والتسريبات ما تزال تلاحق شركة آبل، حيث أوضح تقرير صادر عن الصين جميع مواصفات الهواتف الجديدة خلال الأسبوع الماضي، واسمائها – وهي (iPhone 11)؛ و(iPhone 11 Pro)؛ و(iPhone 11 Pro Max) -، وفي مفارقة غريبة من نوعها ظهرت تقارير أخرى من محللين بارزين حول هواتف آيفون لعام 2020 مع أن هواتف آيفون لعام 2019 لم تصل للمستخدمين بعد.

لذلك تواجه آبل بعض التحديات في جعل ما هو متوقع حقيقة، حيث إن بعض التغييرات تبدو ضرورية لزيادة مبيعات هواتف آيفون، وهو الأمر الذي عانت منه آبل العام الماضي لفقر هواتف آيفون لميزات جديدة تشجع العملاء على الشراء.

ما الجديد الذي ستقدمه آبل هذا العام؟

وفقًا لسلسلة من التقارير التي نُشرت خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي كانت من مصادر موثوقة مثل: بلومبرج، ومحلل آبل البارز مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo، من المحتمل أن تتشابه هواتف آيفون لعام 2019 إلى حد كبير مع هواتف العام القادم.

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مما يعني أنه في حدث يوم الثلاثاء القادم؛ ستقدم آبل على الكثير من الترقيات مثل: كاميرات أكثر تقدماً، ومعالجات أسرع، والإصدار التالي من نظام التشغيل (iOS 13)، وربما ألوان جديدة. ومع ذلك؛ من المحتمل أن يكلف هاتف iPhone 11 نفس سعر هاتف iPhone XS للعام الماضي، والذي كان يبدأ بسعر 1000 دولارِِ.

فيما يلي أبرز التوقعات حول ما ستعلن عنه آبل لهواتف آيفون 11 خلال حدثها القادم:

1- كاميرا خلفية ثلاثية العدسات:

من المتوقع أن يكون أكبر تغيير قادم إلى هواتف آيفون لهذا العام في الكاميرا، حيث أشارت العديد من التقارير إلى أن هواتف آيفون الجديدة لهذا العام ستكون بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تمامًا كما هو الحال في معظم الهواتف الرائدة الموجودة في السوق حاليًا، وذلك وفقًا لتقارير صحفية وول ستريت جورنال، وبلومبرج، ومحلل آبل البارز (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo.

تضم هواتف iPhone XS، و iPhone XS Max حاليًا كاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الأساسية بدقة 12 ميجابيكسل، والعدسة الثانوية تليفوتوغرافي للتكبير. ولكن ليس من الواضح تمامًا أي من الهواتف الثلاث الجديدة ستدعم نظام الكاميرا الثلاثية، حيث أفادت التقارير بأن هذه الميزة ستكون مقتصرة على الهاتف الأعلى سعرًا.

2- معالجات أسرع:

كجزء من تحديث هواتف آيفون كل عام،تُقدم آبل عادةً ترقيات كبيرة للمعالج، مما يعزز السرعات، وعمر البطارية. وغالبًا ما يتم تصنيف معالجات آبل كأفضل أداء من قبل المحللين والمواقع التقنية.

من المتوقع أن تعمل هواتف آيفون 11 الجديدة بالمعالج الأحدث A13، المُصنع وفقًا لتقنية 7 نانومتر، والذي يقدم أداءً أقوى، واستهلاكًا أقل للطاقة بنسبة 10% من الأجيال السابقة، وفقًا لتقارير بلومبرج.

3- دعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي:

في وقت سابق من هذا العام؛ أعلنت آبل عن إلغاء شاحنها اللاسلكي AirPower لهواتف آيفون، وسماعات AirPods، وساعة Apple Watches، مما جعل العديد من المحللين يتوقعون أن هواتف آيفون 11 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي التي تتيح للمستخدم شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا من الهاتف.

إذا كان هذا صحيحًا، فستعمل آبل مرة أخرى على جذب انتباه شركة سامسونج، التي تعتبر أول شركة تدعم سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S10 بهذه الميزة والتي تعرف باسم Wireless PowerShare.

4- تحسين الكاميرا الأمامية:

أفاد المحلل مينغ تشي كو؛ أن كاميرا هواتف آيفون الجديدة ستُرَقَّى، حيث ستصل دقتها إلى 12 ميجابكسل، وهي زيادة كبيرة بالنسبة لدقة 7 ميجابيكسل الموجودة في تشكيلة هواتف آبل الحالية.

5- تحسين نظام التعرف على الوجه Face ID:

تقوم آبل أيضًا بإجراء تحسينات على نظام التعرف على الوجه لهواتف آيفون القادمة، حيث ستضم الهواتف مستشعر Face ID محدث، لتسهيل فتح الهاتف، والموافقة على المدفوعات عبر الهاتف بطريقة أكثر سلاسة، وفقًا لتقارير بلومبرج.

6- التخلي عن ميزة Touch 3D:

أشارت الكثير من التقارير إلى أن آبل ستتخلى في هواتف آيفون 11 عن ميزة (اللمس الثلاثي الأبعاد) Touch 3D، والتي كانت تُظهر قائمة مختصرة للإجراءات السريعة عند الضغط على بعض الأيقونات، مثل: إمكانية التقاط صورة سيلفي، أو تسجيل فيديو عند الضغط على أيقونة الكاميرا، أو الاتصال بشخص ما محدد عند الضغط على أيقونة الهاتف.

لكن الواجهة التي تعمل باللمس لن تختفي تمامًا، حيث يقال إن آبل قد طورت محرك النقر Taptic Engine، تحت اسم (leap haptics)، ومن غير الواضح أنواع الميزات التي سيوفرها هذا المحرك الجديد في هذه المرحلة، ولكن من الممكن أن يكون موجهًا نحو تحسين Haptic Touch لأن الأجهزة الجديدة لن تشتمل على ميزة 3D Touch.

7- بطاريات أكبر:

من المتوقع أن تعمل هواتف iPhone 2019 ببطاريات أكبر من سابقاتها، وتتراوح التقديرات بين 5 إلى 20% زيادة في سعة البطارية حسب الطراز، مما يُفترض أنه سيؤدي إلى عمر بطارية أفضل.