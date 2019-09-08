"أنصار الله" تستهدف الجيش اليمني بقصف صاروخي 

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، إن الجماعة استهدفت بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال 1"، مداه 3 كيلو مترات، تجمعات للجيش اليمني في مديرية حيران شمال غربي حجة.

وأشار إلى نصب مقاتلي "أنصار الله" كمينا بعبوة ناسفة لآلية عسكرية غرب مديرية حيران، أسفر عن إعطابها ومقتل وإصابة من عليها.

وشنت مدفعية الجماعة قصفا على تجمعات عسكرية يمنية غرب مديرية حيران وشمال شرقي جبل النار وفي مثلث عاهم بمديرية حرض.

وحسب المركز، حقق القصف المدفعي إصابات مباشرة في صفوف التجمعات المستهدفة.

وجدد طيران التحالف العربي قصف مديرية حرض، مستهدفا بـ 4 غارات مناطق متفرقة فيها، حسب "أنصار الله".