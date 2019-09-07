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جاهزون لمنح الجنسية... تصريح إيراني حول "البدون" في الكويت

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ونقل موقع "الراي" عن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني تأكيده على أن إيران لا تعطي جنسيتها لمن لا يستحقها، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة "لتجنيس المقيمين بصورة غير قانونية من (البدون) في الكويت إذا تمكنوا من إثبات أي جذور إيرانية لهم".

© AP Photo / Anonymous

وأوضح السفير الإيراني أن "إيران لا تتخلى عن أبنائها، وإذا تمكن أي شخص من البدون من إثبات جذوره الإيرانية، فسيتم استقبال معاملته للنظر في تفاصيل أخرى، وبعدها يمكن له الحصول على جنسية الجمهورية الإسلامية، وليس مشروطاً عليه في هذه الحالة أن يقيم في إيران، وبإمكانه أن يكمل حياته في الكويت حاملاً الجنسية الإيرانية".

ولفت إيراني إلى أن بلاده "ترحب بالمستثمرين الكويتيين، وتقدم لهم التسهيلات اللازمة، وهناك عدد من المشاريع الاستثمارية الكويتية في أصفهان ومشهد وغيرهما، ونتوقع لها نجاحاً كبيرا".

وأردف أن "استثمار مبلغ 250 ألف دولار في إيران أو إيداعها لدى البنوك الإيرانية يمنح صاحبها إقامة مجانية لمدة خمس سنوات، فيما يتم منح تأشيرة سنوية متعددة الزيارات للكويتيين بكل سهولة".

SputnikNews

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